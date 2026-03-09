Este lunes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, hasta el momento, 887 mexicanos han sido evacuados de países de Medio Oriente, como Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Irán y Catar, ante la situación de seguridad en la región.

De acuerdo con la dependencia, algunos países han comenzado a reabrir gradualmente sus espacios aéreos, lo que ha permitido la reanudación de más vuelos comerciales, aunque algunos aeropuertos operan de manera intermitente.

Además, indicó que la Embajada de México en Irán operará temporalmente desde Azerbaiyán, con apoyo de la representación en Bakú.

"El resto de nuestras embajadas en la región siguen funcionando en alerta permanente, en contacto con las autoridades locales y la comunidad mexicana, para ofrecer la asistencia requerida sobre todo a quienes desean salir", apuntó la cancillería en un mensaje en X.

Apuntó que hasta ahora no se han reportado mexicanos lesionados y reiteró la recomendación de "no viajar a la región".

Finalmente, recordó los números de contacto de las embajadas en el Medio Oriente en caso de requerir asistencia o protección consular:

Embajada en Irán (atención desde la Embajada en Azerbaiyán), 00 994 50 228 8636

Embajada en Israel, 054-316-6717

Embajada en Jordania, 0778 00 0494

Embajada en Qatar, 3363 4450

Embajada en Arabia Saudita, +966557539374

Embajada en Kuwait, +965 9401 6333

Embajada en EAU, 504 54 0273

Embajada en Líbano, 03 044 598

Oficina de Representación en Palestina, +972 54 447 0095.

