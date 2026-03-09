La diputada federal por Jalisco de la bancada de Morena, Merilyn Gómez Pozos, destacó la aprobación y próxima publicación de la reforma a la Ley General de Turismo que obligará a los usuarios a presentar una identificación oficial para poder acceder a distintos servicios turísticos , entre ellos el transporte terrestre en centrales de autobuses .

En rueda de prensa ofrecida este lunes, la legisladora explicó que el dictamen ya fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados y únicamente falta su publicación para que entre en vigor.

Detalles de la reforma

La reforma, dijo, fue impulsada con iniciativas presentadas por legisladores de distintas fuerzas políticas y plantea modificaciones a diversos artículos de la legislación en materia turística.

Entre sus objetivos, señaló, se encuentra el fortalecer mecanismos de prevención ante delitos como la trata de personas, el abuso sexual infantil y las desapariciones, mediante nuevas obligaciones para prestadores de servicios y usuarios .

"Este gran dictamen reforma los artículos 7 y 54 de la Ley General de Turismo. Lo hacemos en el marco del 8M para decirles, con mucho orgullo, que marcamos una agenda muy importante para el país. Votando [...] todos a favor, todas las fuerzas políticas avalaron este dictamen que reforma estos artículos y que pone candados bien importantes y muy específicos para el tema de abuso sexual infantil, para la trata de personas y para las desapariciones en México y en nuestro estado, que sabemos que es un tema prioritario", afirmó la diputada en su visita a Jalisco.

Entre los principales cambios, explicó, se establece como requisito la presentación de una identificación oficial para cualquier persona que desee hacer uso de servicios vinculados al turismo , lo que incluye hospedaje y transporte en sus distintas modalidades.

Así, la medida también abarca la compra de boletos en terminales de autobuses, como se había estado solicitando por distintas fuerzas y figuras políticas para evitar también la desaparición de personas en el contexto del reclutamiento forzado.

"Uno de los puntos más importantes es la solicitud de identificación oficial para los que quieran hacer uso de estos servicios turísticos, como son hoteles, moteles o cualquier otro hospedaje turístico y transporte aéreo, terrestre y marítimo . Es decir, cualquier usuario que quiera hacer uso de estos servicios tendrá que presentar una identificación oficial", insistió.

La seguridad como eje de la reforma

Gómez Pozos señaló que la reforma también establece obligaciones para los prestadores de servicios turísticos, entre ellas la capacitación del personal y la coordinación con autoridades de seguridad para la detección de posibles delitos.

"Vamos a tener como obligatorio la capacitación a todos los que formen parte de estos servicios, desde la recepción, desde el chofer del autobús, hasta quienes se encargan de la atención en las habitaciones. Todos tendrán que tener capacitación de sensibilización de estos delitos tan graves como son el abuso sexual infantil y la trata de personas", afirmó Mery Gómez Pozos.

En el caso específico de las terminales de autobuses, la legisladora indicó que el nuevo requisito busca establecer controles similares a los que ya existen en el transporte aéreo .

"Será muy sencillo, tal cual como sucede cuando van a abordar un avión. Se les pide su identificación y su boleto antes de pasar siquiera al área donde pueden abordar los camiones y, antes de subir al camión, tendrán que presentar de nuevo su boleto y su identificación oficial", dijo.

"Esto es un gran paso y estoy segura de que, una vez publicado, porque falta la publicación, ya se aprobó en el pleno y estamos esperando la publicación en el Diario Oficial para que entre en vigencia".

Los registros, señaló, no necesariamente deberán ser compartidos con las autoridades, sino que dicha información deberá ser resguardada para que, en caso de que llegue a ocurrir alguna eventualidad, la información esté disponible para ser consultada si las investigaciones lo requieren.

La población estará blindada

Cuestionada sobre las similitudes o diferencias respecto de otras iniciativas relacionadas con medidas de seguridad en espacios como centrales de autobuses, como la presentada en septiembre pasado por la diputada federal por Jalisco, Claudia Salas, de Movimiento Ciudadano, y suscrita por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, o la de la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, anunciada el mes pasado, para reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, Gómez Pozos señaló que no tiene claridad sobre los alcances específicos de esas propuestas, pero dijo, con esta reforma a publicar bastará para cumplir el punto de la solicitud de identificaciones al momento de comprar un boleto de autobús .

"Desconozco en qué consisten esas otras iniciativas; la verdad es que no las tengo en el radar. Sé que había por allí un par de iniciativas; conozco, por ejemplo, una que estaba impulsando la presidenta municipal Laura Imelda Pérez, pero tampoco sé qué artículo ni de qué ley o código era la reforma. Pero con esta reforma, ya aprobada, queda blindado ese tema, y se suma a la prevención de otros ilícitos", aseveró.

"Es decir, ya quedó muy específico en esta reforma a la Ley General de Turismo. La prohibición ya está: no puedes prestar un servicio si no tienes una identificación. El joven va a llegar a la central de autobuses y va a necesitar una identificación oficial que compruebe su identidad. No predominaba esa obligación por parte de quien presta el servicio; ahora no se dará el servicio si no se presenta una identificación oficial. Si esas otras iniciativas lo querían hacer desde un enfoque de seguridad, bueno, a lo mejor, sería posible revisarlo, pero ahorita la prohibición ya está", finalizó la diputada.

