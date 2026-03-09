En los últimos días, en redes sociales ha circulado un video que sorprendió y atemorizó a miles de espectadores , especialmente a los mexicanos, ya que el hecho habría ocurrido en una de las playas de Cabo San Lucas, en el Estado de Baja California Sur, donde fueron captados con vida dos de los llamados “peces del fin del mundo”.

A través de un video de aproximadamente un minuto de duración se dio a conocer la presencia de d os peces remo en playas mexicanas, un escenario sumamente inusual, ya que estas criaturas suelen habitar en las profundidades del océano y rara vez se les observa cerca de la superficie.

Los peces remo, cuyo nombre científico es Regalecus glesne, habitan en aguas profundas, normalmente a cerca de 900 metros bajo la superficie. Son considerados uno de los peces más largos del mundo, pues pueden llegar a medir entre 3 y 11 metros de longitud.

Su cuerpo se caracteriza por ser delgado y alargado, cubierto por una capa de escamas plateadas y una cresta roja que recorre todo su lomo, lo que les da una apariencia particularmente llamativa.

Tanto su aspecto como la poca probabilidad de encontrarlos en la superficie han provocado que este animal se convierta en una figura casi mítica, generalmente asociada con malos augurios o señales de catástrofe.

¿Por qué los peces remo son conocidos como los “peces del fin del mundo”?

En diferentes culturas alrededor del mundo existen diversas creencias y teorías sobre la aparición de los peces remo. Algunas de ellas señalan que cuando estos animales aparecen cerca de las costas podría ser señal de que un terremoto o tsunami está próximo a ocurrir.

En Japón, por ejemplo, son conocidos como Ryugu no tsukai, que significa “mensajero del palacio del dios del mar”, ya que dentro de la tradición popular se cree que actúan como emisarios de malas noticias o advertencias de que una catástrofe natural podría estar por suceder.

Sin embargo, aunque en algunas ocasiones se han encontrado ejemplares de esta especie tras terremotos o eventos naturales importantes, no existe evidencia científica que respalde esta relación, por lo que la idea se mantiene principalmente como una creencia popular.

¿Qué pasó con los peces remo en Cabo San Lucas?

En el video que circula en redes sociales se puede observar cómo uno de los ejemplares se encuentra tendido sobre la arena, aparentemente con dificultades para moverse, mientras que otro aparece un poco más lejos, cerca de la orilla, también con problemas para regresar al mar.

Turistas y personas que se encontraban en la zona se acercaron para ayudar al animal, empujándolo con cuidado para facilitar su regreso al agua. En las imágenes se aprecia cómo un grupo de jóvenes logra devolver al pez al mar.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado con exactitud la fecha en la que ocurrió el suceso, algunas versiones señalan que pudo haber ocurrido a finales de febrero, mientras que otras indican que sería un hecho reciente.

A pesar del temor y la curiosidad que generó el video en redes sociales, especialistas recuerdan que la aparición de estos animales cerca de la costa no necesariamente está relacionada con desastres naturales, ya que pueden acercarse a la superficie por diversos factores como cambios en las corrientes, enfermedades o desorientación.

Mientras tanto, el extraño avistamiento en playas mexicanas continúa generando conversación en redes, recordando lo poco que aún se conoce sobre muchas de las criaturas que habitan en las profundidades del océano.

