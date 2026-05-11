La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este lunes durante "La Mañanera" que en el territorio mexicano se produzca fentanilo y aseveró que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, sabe que el Gobierno de México está "haciendo muchísimo" contra el narco .

Las declaraciones de la Mandataria surgen luego de que Trump insistiera que "en México gobiernan los Cárteles" de la droga y luego de negar que en el país se produzca fentanilo tras la destrucción de narcolaboratorios.

"Estamos haciendo muchísimo, muchísimo y él lo sabe, y lo saben las autoridades de Estados Unidos: hay disminución de los homicidios dolosos en México; hay cerca de 2 mil 400 laboratorios que se han destruido , de producción principalmente de metanfetamina", aseveró Sheinbaum.

Se produce metanfetamina, no fentanilo

La Presidenta reconoció que, si bien en México se producen metanfetaminas y se manufacturan los empastillados de drogas sintéticas por parte de grupos criminales, en el país no se produce fentanilo , la principal sustancia que ocasiona el problema de drogadicción en el país del norte.

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"El otro día, por cierto, leí que había alguien que decía que, al decir que estábamos destruyendo laboratorios, estábamos reconociendo que en México se producía fentanilo. [...] No, lo más que se ha encontrado aquí es la producción de pastillas; o sea, el empastillado que se encontró en noviembre [...] pero no la producción como tal de fentanilo hasta ahora ", dijo la Mandataria.

Además, Sheinbaum aseguró que existe reconocimiento y trabajo en conjunto entre el Gobierno de México y la administración de Trump acerca de las causas, "porque evidentemente lo que nos interesa es que las y los mexicanos vivan tranquilos, sin violencia, en un proceso de construcción de la paz [...] ¿Qué queremos nosotros? Que se respete el entendimiento que tenemos , que se respeten nuestras leyes y nuestra Constitución", defendió.

México y Estados Unidos, rumbo a la revisión del T-MEC

La Presidenta refirió que el actual panorama con Estados Unidos no tendría que haber problema con la negociación del T-MEC. Destacó que hay pláticas entre las autoridades de ambos países y continúan porque "no se ha cancelado nada".

Acusó que tanto en Estados Unidos como en México hay quienes no quieren una buena relación. "Nosotros vamos a defender siempre nuestra soberanía, pero buscamos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos", dijo.

Con información de SUN.

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FF