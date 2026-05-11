Exigirán licencia de conducir para motopatines y bicis en CDMX

Circulando más de dos personas en una bici eléctrica; sin casco sobre las banquetas y ciclovías; ignorando el rojo del semáforo e incluso arriesgando la integridad física de menores de edad, es como una gran cantidad de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (Vemepe) se desplazan por las avenidas, aceras y calles de la Ciudad de México.

Para reducir estas prácticas y con ello disminuir accidentes viales, m onopatines y bicicletas eléctricas tendrán que ser emplacadas y su uso será con licencia de conducir, así lo informó el gobierno capitalino el pasado 5 de mayo.

"Me parece bien porque como ciudadanos nos falta mucha educación vial, principalmente aquí en la Ciudad de México, y estas medidas nos van a ayudar sobre todo a reducir los accidentes.

"En una ocasión me tocó que saliendo de la escuela, una de esas bicis eléctricas se metió en sentido contrario a la ciclovía y yo por evadirla, terminé cayéndome, afortunadamente no pasó a mayores, pero no había necesidad de que pasara algo así y arriesgar la vida de ambos, habrá quien piense que lo que ahora van a pedir de requisitos es para castigar o algo así, pero yo creo que ya se les habló de muchas maneras y ya tocaban medidas más severas", comentó Fernanda, joven estudiante que utiliza una bicicleta como medio de transporte.

Portadores de Vemepes deberán portar licencia de manejo

Debido al incremento exponencial de este tipo de vehículos y ante la falta de reglas para éstos, las autoridades capitalinas presentaron la regulación para los vehículos de baja velocidad en el Reglamento de Tránsito, misma que se suma a las reformas a la Ley de Movilidad del año pasado.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), los Vemepes son vehículos eléctricos que circulan a más de 25 kilómetros por hora, con motores de 250 watts de potencia, hasta 1.34 caballos de fuerza y se clasifican en: Tipo A, que pesan menos de 35 kilogramos; y Tipo B, con un peso de 35 a 350 kilogramos.

Estos medios de transporte deberán contar con matrícula y con un Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME), y de manera obligatoria tendrán que circular con licencias Tipo A1 y A2, cuyo trámite comenzará el 1 de julio, esto, de acuerdo con la Semovi, debido a que exceden las condiciones para circular por las vías confinadas y, por lo tanto, tendrán que generar condiciones de seguridad adicionales.

Sus conductores deberán usar casco, tendrán prohibido circular sobre las banquetas, ciclovías, por carriles confinados del transporte público o por carriles centrales de vías de acceso controlado; se abstendrán de circular por vías cuya velocidad máxima supere los 50 kilómetros por hora y los menores de edad tendrán prohibido conducirlos.

"Yo como usuario pienso que está muy bien que ya se tengan que emplacar, más que nada para ya tener un control porque ya somos muchos. De por sí la ciudad está bien saturada de bicis eléctricas, scooters y motobicis, y luego las andan dejando ahí estacionadas en las banquetas, sobre todo aquí en el Centro Histórico, entonces yo pienso que está mucho mejor así", dijo Joshua, un joven usuario de bicicleta eléctrica.

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AO

