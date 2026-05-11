La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este lunes desde "La Mañanera" que la modificación del Calendario Escolar 2025-2026, publicada por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, fue derivada de una decisión unánime votada por las y los titulares locales de educación pública del país .

Las declaraciones de la Mandataria surgen tras lo que calificó como una "campaña" por parte de gobiernos estatales en contra de Mario Delgado y el Gobierno de México .

"El fin de semana todo mundo opinó. Lo primero que es muy importante que se sepa es que el Calendario Escolar que anunció Mario Delgado fue aprobado por unanimidad de todos los secretarios de educación de todos los estados ", aseveró la Presidenta.

Luego de esto, la Mandataria arremetió contra los representantes de algunos estados de México, quienes se pronunciaron en contra, dijo la Jefa del Ejecutivo, de una decisión unánime en la que participaron sus propios representantes en materia educativa.

" Y ahora salieron gobernadores diciendo que no están de acuerdo, y tienen derecho, [...] pero sus secretarios de educación lo aprobaron . [...] No fue una ocurrencia de Mario, sino una decisión de muchos maestros y de padres de familia.

Todos lo votaron. [...[ Porque hubo una campaña ahora contra Mario y la verdad es que fue una decisión unánime de todos los secretarios de educación del país", sentenció Sheinbaum.

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La respuesta de algunos estados tras la modificación

El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), dijo no aceptar la propuesta de la SEP sobre terminar las clases el 5 de junio y aseguró que las clases se mantendrían vigentes hasta el 30 de junio, argumentando que un cierre anticipado afecta el aprendizaje y la organización familiar.

Sin embargo, aclaró que la previa propuesta estatal sobre suspender las clases presenciales en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) durante los días en que se realicen partidos del Mundial en la ciudad seguirá vigente.

Comunicado de la SEJ. X / @GobiernoJalisco

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, declaró que terminar las clases con anticipación "representa una complicación" para la rutina diaria de las madres y los padres de familia "porque no lo tenían previsto" aquella modificación.

El funcionario planteó que en Nuevo León se podrían concluir las clases el 19 de junio y, posteriormente, se habiliten talleres y campamentos deportivos del 22 de junio al 8 de julio para las niñas y niños.

Samuel García se pronuncia contra decisión de la SEP. X / @samuel_garcias

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FF