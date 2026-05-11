"Hay mucha mentira" en caso Rocha Moya: acusa Sheinbaum

Mientras Estados Unidos exige la captura urgente de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, por nexos con el narco, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo denuncia una "ola de mentiras" y propaganda extranjera. Entender este choque es vital para descifrar el futuro de la relación con Washington.

Sheinbaum criticó que hay "muchas mentiras" en redes sociales en este caso , por lo que destacó la "importancia" de la información frente a la "propaganda", en medio de los rumores de que Rocha Moya podría ya no estar en su estado natal.

Detector de mentiras ya se quedó corto: Sheinbaum sobre caso Rocha Moya

La titular del Ejecutivo federal acusó que alrededor del caso se ha generado una campaña de desinformación con el objetivo de crear incertidumbre .

"Hay muchísima propaganda, hay mucha mentira, muchísima mentira", expresó, y añadió que el detector de mentiras ya se quedó corto ante la cantidad de "mentiras".

Añadió que algunos sectores buscan generar un ambiente de rumores y especulaciones para hacer creer que existen más pruebas de las que realmente han sido presentadas por las autoridades estadounidenses .

"Es increíble la cantidad de mentiras que se dicen todos los días. Es muy importante la información y no la propaganda, ni el querer generar este ambiente de rumores", sostuvo.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren en medio de la creciente atención sobre las acusaciones formuladas por el gobierno de Estados Unidos y el debate sobre el alcance de la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

Respecto al ataque que hicieron a la casa de Rubén Rocha, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que es una propiedad que estaba abandonada.

"Es una propiedad de hace 10 años, estaba abandonada", dijo y pidió que el Gabinete de Seguridad pueda informar mañana.

Así se gestó el caso Rocha Moya en México

El Departamento de Justicia estadounidense acusó a diez funcionarios del estado, entre ellos el gobernador, de colaborar con la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa y de permitir el trasiego de droga a EU a cambio de sobornos, por lo que solicitó su detención urgente para ser extraditados.

Rocha Moya, de Morena, solicitó la semana pasada licencia para separarse temporalmente del cargo mientras la Fiscalía General de la República investiga el caso .

El Gobierno de México respondió que dicha petición no corresponde a un procedimiento ordinario de extradición y que, hasta ahora, no cuenta con elementos suficientes que justifiquen su carácter de urgente.

Todos los implicados han rechazado las acusaciones, en un caso que ha generado una fuerte controversia política en México y tensiones en la relación bilateral con Estados Unidos.

Sheinbaum insistió en que la relación con Washington debe mantenerse bajo cuatro principios: respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto mutuo y confianza mutua.

La Mandataria también rechazó cualquier injerencia o intervención, "menos en asuntos políticos", aunque afirmó que continúan la comunicación, la colaboración y la coordinación con Estados Unidos.

Con información de SUN y EFE

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