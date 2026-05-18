Este lunes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), emitió un comunicado en el que confirma el bloqueo de cuentas de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve políticos acusados de nexos con el Cártel de Sinaloa . Estas acciones corresponderían a medidas preventivas financieras que tomó el Gobierno de México para realizar, lo que denominó, la "inmovilización de Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa".

La UIF informó que se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, que provienen de reportes de instituciones del sistema financiero mexicano.

Dichos reportes derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos y difundidos públicamente.

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Esto no es una confirmación de responsabilidad: UIF

La UIF detalló que estas medidas consisten en una inmovilización preventiva que persigue proteger la integridad del sistema financiero nacional. Precisó, además, que estas acciones no son una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna .

El organismo de la SHCP compartió que los funcionarios y exfuncionarios en la LPB cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellas el ejercicio del derecho de audiencia y la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes .

La UIF informó que se encuentra analizando información y documentación diversa relacionada con los acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos bajo los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales, como en cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano.

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FF