El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) experimentará este lunes 18 de mayo de 2026 un clima lleno de contrastes, combinando calor con una sorpresiva probabilidad de precipitaciones que mantendrá a los tapatíos a la expectativa durante toda la jornada laboral y escolar.

De acuerdo con el reporte matutino emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una persistente onda de calor mantendrá el termómetro bastante elevado en la región, alcanzando temperaturas máximas de hasta 34°C en la ciudad, especialmente durante las horas centrales del día .

Sin embargo, no todo será sol radiante; un canal de baja presión generará inestabilidad atmosférica en el occidente del país, provocando cielos nublados y posibles lluvias ligeras o chubascos aislados durante la tarde , lo que podría refrescar momentáneamente las calles de nuestra metrópoli.

¿Qué está provocando este clima tan cambiante en la ciudad?

La constante interacción de la humedad proveniente del Océano Pacífico con las altas presiones atmosféricas es la principal responsable de este fenómeno meteorológico en nuestra región, creando un ambiente que mezcla el calor sofocante con la humedad típica previa al temporal de lluvias.

Por ello, municipios densamente poblados como Zapopan y Tlaquepaque podrían registrar ráfagas de viento de hasta 10 kilómetros por hora, acompañadas de precipitaciones breves que, aunque no causarán inundaciones severas, sí exigirán precaución al volante para evitar accidentes viales en las principales avenidas.

A pesar de estas gotas ocasionales que caerán sobre el asfalto tapatío, la sensación térmica seguirá siendo bastante bochornosa para los ciudadanos, debido a que los niveles de humedad relativa se mantendrán cercanos al 44 por ciento durante gran parte de la tarde y noche.

¿Cómo estará el clima en los próximos días para Jalisco?

Si esperabas que el calor diera una tregua definitiva pronto, los datos oficiales de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) indican que las temperaturas superiores a los 33°C continuarán castigando a la región por lo menos hasta el próximo jueves , manteniendo activa la alerta por altas temperaturas en el estado.

Para el martes 19 y miércoles 20 de mayo, los pronósticos meteorológicos prevén cielos mayormente despejados a medio nublados, reduciendo drásticamente la probabilidad de lluvia en la capital jalisciense y devolviendo el protagonismo absoluto a los intensos rayos del sol primaveral que caracterizan a este mes.

Será hasta el próximo domingo 24 de mayo cuando los expertos del clima anticipan un ligero pero muy esperado descenso térmico , situando la temperatura máxima en unos más agradables 31°C, brindando un pequeño respiro a la población antes de finalizar este caluroso mes de mayo.

Tips rápidos para sobrevivir al clima tapatío esta semana

Para enfrentar esta peculiar mezcla de sol intenso, bochorno constante y posibles chubascos vespertinos sin sufrir contratiempos, te compartimos una lista de recomendaciones clave que todo habitante de la ciudad debe tener en cuenta al salir de casa:

- Usa protector solar religiosamente: El índice de radiación UV será extremadamente alto a partir de las 10:00 AM, por lo que aplicar bloqueador dermatológico cada cuatro horas es vital para prevenir quemaduras y daños severos en tu piel a largo plazo.

- Carga siempre un paraguas compacto: Esta sencilla herramienta te servirá con un doble propósito; será tu mejor aliado tanto para atajar el sol abrasador del mediodía como para protegerte de las lluvias sorpresa que podrían caer por la tarde en tu trayecto.

- Protege a tus mascotas del asfalto: Evita pasear a tus perros durante las horas de mayor calor, ya que el pavimento ardiente puede causar quemaduras graves en sus cojinetes; prefiere siempre las caminatas muy temprano por la mañana o al caer el anochecer.

ESPECIAL / Conagua

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor y con información del SMN

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