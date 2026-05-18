El sorpresivo viaje del rey Felipe VI a México por el Mundial 2026 reactiva la tensión diplomática: mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evalúa un inédito encuentro en Guadalajara, ya advirtió que mantendrá la exigencia de una disculpa histórica a España por los abusos de la Conquista.

Sheinbaum confirmó que el rey de España, Felipe VI, visitará México para estar presente en el partido España-Uruguay en el Mundial de Futbol FIFA 2026, que se llevará a cabo el próximo 26 de junio en Guadalajara , Jalisco.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa este lunes 18 de mayo, la Mandataria federal no informó de una posible reunión con Felipe VI porque reiteró que apenas esta mañana recibió la información de la visita del rey a nuestro país .

"Va a Guadalajara. Hoy me entregaron la carta apenas en la mañana", respondió.

"¿Habrá planes de reunirse?", se le insistió.

"Pues todavía... apenas hoy en la mañana vi la carta", contestó.

Insiste en una disculpa de España por la Conquista

En Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su gobierno seguirá insistiendo en la necesidad de una disculpa a España por los crímenes cometidos durante la invasión española .

La jefa del Ejecutivo federal aseguró que la gran mayoría del pueblo español reconoce que hubo abusos en la Colonia y que rechazan que los invasores españoles hayan llegado a civilizar a los pueblos indígenas.

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"Nosotros vamos a seguir insistiendo en eso, y de parte de España —con excepción de algunos que todavía siguen reivindicando Hernán Cortés allá y acá, que lo que más vergüenza dan son los de acá, la verdad—, con excepción de ellos, la gran mayoría del pueblo español, pues está reconociendo que hubo un período de abusos y que no es que llegaron a civilizar a los incivilizados".

Sheinbaum anuncia también visita del presidente de Sudáfrica

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que también está confirmada la visita del presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

La Mandataria federal reiteró que no estará presente en la ceremonia de inauguración del Mundial el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, en donde se llevará a cabo el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Felipe VI acudirá el 26 de junio a México para presenciar el Uruguay-España

El rey de España viajará el próximo 26 de junio a Guadalajara para presenciar el partido de futbol que disputarán la selección española y la de Uruguay en la fase de grupos del Mundial de 2026, según han anunciado este lunes fuentes de Zarzuela.

Felipe VI atiende así las invitaciones cursadas por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mediante sendas misivas dirigidas al jefe del Estado.

El monarca ha confirmado ya a Sheinbaum e Infantino que acepta su invitación para ese encuentro de la Copa del Mundo, que se disputará en la ciudad mexicana de Guadalajara, han añadido desde la Casa Real.

En la fase de grupos del Mundial, la Roja se enfrentará primero a la selección de Cabo Verde, después a la de Arabia Saudí y finalmente a la de Uruguay.

El pasado mes de marzo, Sheinbaum confirmó que había enviado una invitación a Felipe VI para asistir al Mundial y explicó que se habían remitido similares invitaciones a todos los países con los que México mantiene relaciones.

La noticia salió a la luz en medio del proceso de normalización de las relaciones diplomáticas con España.

El envío de la carta se produjo antes de que el rey reconociera públicamente que durante la conquista de América hubo "mucho abuso", declaraciones que Sheinbaum calificó posteriormente como un "gesto de acercamiento", aunque señaló que aún debe avanzarse en el reconocimiento histórico.

Después, en abril, la Presidenta de México viajó a Barcelona para participar en la cumbre en defensa de la democracia, organizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Con información de SUN y EFE

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