El pasado 17 de mayo marcó una fecha crucial en el calendario global y nacional para la defensa de los derechos humanos. Se conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, recordando el momento histórico en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales en 1990 .

En México, esta jornada nos invita a reflexionar profundamente sobre la diversidad sexual y de género que enriquece a nuestra sociedad. Para entender la magnitud de esta comunidad, es indispensable responder a una pregunta básica del periodismo y la demografía: ¿Cuántas personas se identifican realmente como parte de la población LGBT+ en el territorio nacional?

La radiografía de la diversidad según el Inegi

De acuerdo con los datos oficiales de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (Endiseg) 2021, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las cifras revelan una realidad contundente. En nuestro país, cinco millones de personas de 15 años y más se autoidentifican como parte de la comunidad LGBT+ .

Esto significa que una de cada 20 personas en México pertenece a la diversidad sexual, un dato que rompe con la invisibilidad histórica . De este vasto universo, 4.6 millones se identifican con una orientación sexual no normativa (lesbiana, gay, bisexual, entre otras), mientras que más de 900 mil personas reconocen tener una identidad de género trans o no binaria .

A nivel regional, la distribución demográfica muestra una concentración importante en ciertas entidades clave de la república. El Estado de México, la Ciudad de México y Veracruz lideran en números absolutos, pero estados como Colima y Yucatán destacan por tener el mayor porcentaje de población LGBT+ respecto a su total de habitantes .

¿Por qué es vital visibilizar estas cifras hoy?

Conocer el volumen exacto de la población no es un mero ejercicio estadístico, sino una herramienta fundamental para el diseño de políticas públicas efectivas. Instituciones como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) utilizan estos datos para dimensionar las brechas de desigualdad y la urgencia de garantizar espacios seguros para todos.

Lamentablemente, la discriminación sigue siendo una barrera cotidiana que afecta la calidad de vida de millones . Siete de cada diez personas de la comunidad han reportado vivir algún tipo de rechazo, lo que subraya el porqué de esta conmemoración: la violencia y los crímenes de odio, especialmente los transfeminicidios, mantienen a México en los primeros lugares de incidencia en América Latina.

El cómo enfrentar esta dura realidad requiere un esfuerzo conjunto y sostenido entre el gobierno, la sociedad civil y los medios de comunicación. La visibilidad estadística es el cimiento indispensable para exigir un acceso equitativo a los servicios de salud, a una educación integral y a oportunidades laborales que estén completamente libres de prejuicios.

Acciones clave para fomentar la inclusión

Para avanzar hacia una sociedad más equitativa y respetuosa, los expertos en derechos humanos sugieren implementar medidas concretas en nuestro entorno diario. A continuación, presentamos una lista de puntos clave o tips rápidos para contribuir activamente a esta causa:

No te pierdas: Riva Palacio revela caos en la UIF por caso Rocha Moya

- Edúcate y usa los términos correctos: Conocer la diferencia entre orientación sexual e identidad de género es fundamental para el respeto mutuo. Llama a las personas por los pronombres con los que se identifican.

- Fomenta espacios seguros: Ya sea en la oficina, en la escuela o en casa, no toleres chistes, comentarios pasivo-agresivos o actitudes que perpetúen estigmas contra la diversidad sexual.

- Apoya legislaciones inclusivas: Mantente informado sobre las iniciativas locales y nacionales, como la prohibición de las terapias de conversión, y respalda activamente los derechos humanos en tu comunidad.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA