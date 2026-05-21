El diputado Sergio Mayer, quien fue "vetado" de Morena luego de que solicitara licencia para participar en el reality show "La Casa de los Famosos", afirmó que su renuncia al partido guinda fue causa de maltrato en su contra de grupos internos y la falta de apoyo.

"Somos cerca de 12 millones de militantes y eso genera justamente grupos, de alguna manera, que buscan cada uno llevar agua a su molino y eso me hace sentir incómodo porque estoy en medio del fuego cruzado… no tengo ninguna posibilidad de tener un respaldo por ningún lado; entonces, si de todos modos no tengo respaldo y les molesta a algunos mi presencia, hay que tener dignidad y por eso tomé esta decisión", dijo.

Aseguró que su error fue solicitar licencia en febrero pasado para participar en un reality show, y que no renunció al partido por temor a que lo señalen por algún delito o asociación delictuosa.

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"Sí hubo algunos temas de maltrato, creo que hubo rudeza innecesaria en muchos temas que no tengo ni qué decirlos, porque ustedes lo han vivido y lo han visto, y no tengo ninguna necesidad de ello. Mi peor error fue justamente haber solicitado licencia para irme a un reality, ¿de qué me van a investigar o de que me van a juzgar a mí?", respondió.

Sin embargo, afirmó que no dejará la bancada guinda en la Cámara de Diputados ni tampoco el Movimiento, por lo que seguirá votando a favor de las propuestas del régimen y de Morena.

"No estoy abandonando a mi grupo parlamentario, tampoco estoy abandonando el movimiento, estoy tomando una decisión, yo soy apartidista, yo en los partidos no creo, me sumé hace unos meses por ser solidario, pero a mí el tema de los partidos considero que son un mal necesario. Lo respeto, hay que entrar con las ideologías, pero se vale tener voz, se vale tener conciencia de ciertas cosas y levantar la voz no te hace traidor, ni a la patria, ni al partido, ni a la Presidencia", dijo.

JM