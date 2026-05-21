El Congreso de la CDMX aprobó por unanimidad una serie de modificaciones a la Ley de Educación de la Ciudad de México que busca regular de forma definitiva el uso de celulares en primarias y secundarias, marcando un antes y un después en la dinámica escolar.

Con 47 votos a favor, los legisladores determinaron que los estudiantes de escuelas primarias y secundarias tanto públicas como privadas ya no podrán utilizar sus teléfonos inteligentes durante el horario de clases. Esta restricción tiene como objetivo principal recuperar los espacios de convivencia física y la atención académica, los cuales se han visto severamente mermados por el crecimiento exponencial de las plataformas digitales.

¿Qué dicen las reformas a la Ley de Educación de CDMX sobre el uso de celulares en las escuelas?

A partir de ahora, los dispositivos móviles deberán permanecer guardados , salvo en casos excepcionales donde los docentes autoricen su uso para fines estrictamente pedagógicos o en situaciones de emergencia comprobada.

La iniciativa, impulsada originalmente por la diputada del PAN Laura Alejandra Álvarez Soto, representa un primer paso crucial para enfrentar el problema del uso excesivo de la tecnología entre los menores de edad.

Aunque la legisladora reconoció que el dictamen final es menos ambicioso que su propuesta original, la medida establece una base sólida para que las autoridades educativas elaboren lineamientos específicos.

Estos nuevos protocolos definirán cómo se aplicarán las restricciones dentro de los planteles y cuáles serán las medidas de supervisión por parte del personal docente. La regulación no busca satanizar la tecnología, sino integrarla de manera responsable, asegurando que el salón de clases vuelva a ser un entorno libre de interrupciones digitales innecesarias.

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El impacto de la tecnología: ¿Por qué se tomó esta decisión en la capital?

La decisión de limitar los dispositivos no fue tomada a la ligera ; responde a una crisis creciente de atención y a los riesgos asociados con el entorno digital. Según los argumentos presentados en el recinto legislativo, el 75 por ciento de los maestros consideran que los estudiantes se distraen significativamente con los equipos celulares, lo que afecta directamente su rendimiento académico y su capacidad de retención.

Además, la constante conexión a redes sociales durante las horas de estudio ha generado un aislamiento social preocupante , donde los niños y adolescentes prefieren interactuar a través de una pantalla en lugar de convivir con sus compañeros durante el recreo o las actividades grupales.

Otro factor determinante para esta reforma en la Ciudad de México es la urgente necesidad de prevenir el acoso digital, un fenómeno que ha encendido las alarmas a nivel internacional.

Durante la discusión, se expuso que, de acuerdo con datos de la ONU, uno de cada tres niños ha estado expuesto a contenido inapropiado o ha sufrido ciberacoso . En el contexto nacional, más de tres millones de adolescentes han sido víctimas de este tipo de violencia a través de redes sociales y videojuegos.

Al restringir el acceso a los teléfonos durante la jornada escolar, se busca crear un refugio seguro para los estudiantes, minimizando las oportunidades para el cyberbullying y protegiendo su bienestar emocional y psicológico.

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¿Cómo preparar a tus hijos para esta transición digital?

Adaptarse a esta nueva normativa requerirá el apoyo conjunto de autoridades, maestros y, sobre todo, de los padres de familia. Para facilitar este proceso, te presentamos una lista de puntos clave:

Dialoga con tus hijos: Explícales que esta medida no es un castigo, sino una herramienta para mejorar su concentración.

Explícales que esta medida no es un castigo, sino una herramienta para mejorar su concentración. Establece reglas en casa: Fomenta periodos de desconexión digital por las tardes.

Fomenta periodos de desconexión digital por las tardes. Revisa los reglamentos : Mantente en contacto con la dirección de la escuela para conocer los protocolos específicos.

: Mantente en contacto con la dirección de la escuela para conocer los protocolos específicos. Promueve alternativas: Anímalos a llevar libros o juegos de mesa pequeños para entretenerse durante los recesos escolares.

Es fundamental comprender que la educación digital debe comenzar en el hogar, complementando los esfuerzos que ahora se exigen en las aulas.

Las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los directivos escolares tendrán la tarea de capacitar a los docentes para que el uso de la tecnología, cuando sea permitido, se enfoque en el desarrollo de capacidades críticas e informadas: esto significa que los dispositivos electrónicos se transformarán de simples fuentes de entretenimiento a verdaderas herramientas de aprendizaje.

Finalmente, esta histórica votación podría sentar un precedente para que otros estados adopten medidas similares.

JM