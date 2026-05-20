La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena determinó este 20 de mayo de 2026 la expulsión definitiva del diputado federal Sergio Mayer Bretón y estas son las frases CLAVE del documento que el organismo publicó para oficializar esta polémica decisión.

Morena ejecutó esta medida disciplinaria tras la polémica decisión de Sergio Mayer de abandonar sus responsabilidades en la Cámara de Diputados para integrarse al reality show "La Casa de los Famosos" en Estados Unidos.

Las autoridades partidistas actuaron con firmeza para enviar un mensaje claro a su militancia: los intereses personales y mediáticos no tienen cabida por encima del proyecto de la Cuarta Transformación.

Mayer apenas registró ocho intervenciones en el pleno y cinco iniciativas durante su actual periodo, lo que encendió las críticas de sus compañeros y motivó la apertura del expediente disciplinario.

Los puntos clave del documento oficial que “vetó” a Mayer de Morena

El expediente emitido por la dirigencia guinda establece directrices rigurosas que sellan el destino político del actor. Los estatutos dictaminan la baja inmediata del padrón de afiliados y solicitan a las instancias correspondientes un bloqueo formal para futuras candidaturas.

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Aunque Mayer presentó una carta de renuncia "irrevocable" el pasado 15 de mayo argumentando motivos personales, la Comisión decidió ignorar esa salida voluntaria y aplicar un veto tajante. Esta resolución busca evitar cualquier intento de retorno, argumentando que el movimiento exige perfiles sin sombras de frivolidad. Varios legisladores de Morena impulsaron de inmediato una iniciativa para prohibir que los diputados soliciten licencias con fines de entretenimiento, marcando un precedente estricto en el Congreso.

El documento dice las siguientes CLAVES sobre Mayer:

Suspensión de derechos: Como primera medida, se le suspendieron sus derechos partidarios de forma cautelar.

Como primera medida, se le suspendieron sus derechos partidarios de forma cautelar. Falta de interés: Se reportó que Mayer decidió no atender las etapas procesales ni presentar defensa alguna durante el procedimiento.

Se reportó que Mayer decidió no atender las etapas procesales ni presentar defensa alguna durante el procedimiento. Renuncia anticipada: Antes de que se dictara una resolución final, la Comisión tuvo conocimiento de que el actor presentó su renuncia a la militancia.

¿Por qué Morena castiga a Sergio Mayer en este momento?

El conflicto estalló a finales de febrero de 2026, cuando el exintegrante de Garibaldi solicitó licencia indefinida para viajar a Estados Unidos y encerrarse en un set de televisión . Morena inició de oficio un proceso sancionador al considerar que esta acción vulneraba los principios éticos del partido y proyectaba la idea de priorizar intereses mediáticos.

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Existen casos previos de políticos que saltan al mundo del espectáculo, pero la dirigencia actual busca blindar sus candidaturas rumbo a las elecciones de 2027 mediante filtros de seguridad rigurosos. El concepto legal que las autoridades aplican aquí consiste en la "suspensión de derechos partidarios", un mecanismo interno que los partidos usan para inhabilitar a militantes que violan los estatutos.

En este caso, la suspensión culminó en una expulsión definitiva para proteger la imagen institucional y evitar que otros perfiles usen al partido como trampolín.

El futuro político del actor fuera de Morena

Sin el respaldo de la maquinaria de la Cuarta Transformación, el panorama electoral de Mayer se reduce drásticamente.

El famoso justificó su ingreso al programa televisivo como un "experimento social" innovador para conectar con la comunidad latina y explorar nuevas formas de comunicación con la ciudadanía . Sin embargo, la estrategia fracasó rotundamente en el ámbito político y generó un repudio generalizado en el núcleo duro de Morena.

JM