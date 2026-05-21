Este jueves 21 de mayo del 2026 se registró una fuerte movilización policiaca en dos escuelas de Yucatán debido al llamado reto viral "Tiroteo mañana": la ocurrencia de unos alumnos desató el caos en los planteles, aunque afortunadamente todo quedó en un susto.

Suso en escuela de Ticul por mensaje amenazante

En Ticul, directivos de la escuela primaria "Venustiano Carranza" suspendieron las clases luego de que ayer miércoles se encontró en el baño de niños un mensaje en el que se amenazaba con una balacera dentro de la institución.

Por ello, esta mañana agentes de la Secretaría de Seguridad Pública ingresaron al plantel y realizaron una inspección donde verificaron la nota escrita en el baño, por lo cual los directivos decidieron suspender las clases.

Más tarde, las autoridades policiacas confirmaron que solo se trató de una broma y una falsa alarma para causar pánico entre los alumnos del plantel escolar y de esta manera suspender las clases.

Otro caso de alarmante trending viral, ahora en el centro de Mérida

En Mérida, agentes de la misma SSP y de la Policía de Mérida acudieron a la escuela particular "María González Palma", ubicada en la calle 50 por 47 y 49 en el centro de Mérida por una amenaza de "tiroteo".

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Los directivos informaron a las autoridades que en días pasados expulsaron a un alumno de la secundaria que acudió al plantel con un arma de diábolos; poco después de esto, apareció un mensaje en el baño que advertía que este jueves habría una balacera.

Desde ayer los padres de familia se enteraron de la amenaza por lo que avisaron a la Policía Estatal y Municipal de Mérida, cuyos agentes arribaron muy temprano para prevenir cualquier ataque.

Los elementos policiacos revisaron mochilas a la entrada y finalmente se descartó el peligro ; luego de esto, las clases continuaron con normalidad.

JM