Sergio Mayer renuncia a Morena tras polémicas y críticas; ¿cuáles fueron los motivos?

Después de meses envuelto en críticas, señalamientos y diferencias internas, el diputado federal y actor Sergio Mayer Bretón formalizó su salida de Morena mediante una renuncia definitiva a su militancia.

Notificó su salida al partido

La decisión fue comunicada a través de un oficio fechado el 15 de mayo, dirigido al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido, donde el legislador informó que dejaba la organización política de manera irrevocable, señalando motivos personales.

Además de anunciar su separación, Mayer pidió ser dado de baja del padrón oficial de militantes y solicitó que toda su información personal fuera eliminada de los registros internos de Morena.

Reality show detonó inconformidades

La renuncia ocurre tras diversos episodios que generaron desgaste político y mediático para el diputado. Entre ellos destacó su participación en el reality show La Casa de los Famosos mientras seguía ocupando un cargo legislativo, situación que provocó molestia dentro de su propio grupo parlamentario.

La aparición del legislador en el programa abrió cuestionamientos sobre su nivel de compromiso con las actividades del Congreso y generó críticas por presuntas ausencias y falta de atención a sus responsabilidades públicas.

Videos en sesiones aumentaron las críticas

A las polémicas se sumaron imágenes y videos difundidos en redes sociales donde aparentemente se le observaba dormido durante sesiones legislativas, contenido que alimentó las críticas sobre su desempeño como representante popular.

Las controversias han acompañado a Sergio Mayer tanto en su faceta artística como en su trayectoria política, manteniéndolo constantemente bajo el escrutinio público.

Morena guarda silencio

Hasta ahora, Morena no ha emitido un posicionamiento amplio sobre la salida del diputado ni ha detallado si su renuncia tendrá repercusiones dentro de la bancada legislativa o en la estructura interna del partido.

X / @Juan_OrtizMX

Repercusiones internas en Morena y propuestas de reforma al reglamento de licencias tras el caso de Sergio Mayer

La controversia escaló más allá de las críticas mediáticas, provocando acciones concretas dentro de la estructura de Morena.

En febrero de 2026, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido suspendió temporalmente los derechos partidistas de Mayer, argumentando que su participación en el programa afectaba la imagen de la institución y vulneraba el principio de unidad.

Como respuesta directa a este episodio, el 15 de abril de 2026, legisladores de Morena presentaron una iniciativa para reformar el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, buscando estipular que las licencias solo se otorguen por causas de fuerza mayor o interés público, cerrando la puerta a ausencias por proyectos de entretenimiento personal.

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