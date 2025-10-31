SEP: ¿Qué estados no tendrán clases el 3 de noviembre?

En algunos estados de la República Mexicana, estudiantes de distintos niveles educativos tendrán la oportunidad de disfrutar de un megapuente de cuatro días, con motivo de la celebración del Día de Muertos.

Este viernes 31 de octubre fue señalado como día de descanso para los alumnos de educación básica en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ya que en esta fecha se lleva a cabo el Consejo Técnico Escolar (CTE) correspondiente al mes. Sin embargo, las autoridades educativas de algunas entidades del país confirmaron que las escuelas no abrirán sus puertas el próximo lunes 3 de noviembre.

¿Qué estados no tendrán clases el lunes 3 de noviembre?

Aunque el calendario de la SEP indica que, tras el periodo de descanso, los alumnos deben regresar a las aulas el lunes 3 de noviembre, esto no aplicará en todos los casos.

En Colima, Baja California y el Estado de México se suspenderán las clases por distintas razones:

Estado de México: Por indicación del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), el personal docente tendrá libre el lunes 3 de noviembre como una forma de “reconocimiento al compromiso, dedicación y esfuerzo constante”, en el marco de los festejos por el Día de Muertos, que coinciden con el fin de semana.

Colima: El gobierno estatal anunció la suspensión de clases los lunes 3 y 10 de noviembre, así como el viernes 14, debido a la Feria de Todos los Santos 2025, que se llevará a cabo del 31 de octubre al 17 de noviembre. La suspensión aplica para todos los niveles educativos.

Baja California: El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Secretaría de Educación del Estado acordaron ampliar el periodo de descanso para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria con motivo del Día de Muertos 2025.

En las entidades mencionadas, las clases se reanudarán el martes 4 de noviembre.

