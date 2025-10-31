Pensión Bienestar: Beneficiarios que recibirán el último pago del año 2025

En vísperas del fin de este 2025, caerá el último pago de algunos de los programas de la Pensión del Bienestar, sin embargo, es importante considerar que no todos los beneficiarios recibirán un pago, algunos lo verán aplazado hasta diciembre; en esta nota te contamos todos los detalles de los depósitos finales del año.

Estos son los beneficiarios que recibirán el último pago del año

De acuerdo con información del gobierno, las y los beneficiarios que cobrarán la pensión durante noviembre serán todas las personas que formen parte de alguno de los siguientes programas:

Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores

Pensión para el Bienestar de para Personas con Discapacidad

Pensión Mujeres Bienestar

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras

Muy por el contrario y, según indicó la Secretaría del Bienestar, quienes no recibirán pago en este próximo mes, sino hasta diciembre, serán quienes pertenezcan a:

Beca Rita Cetina

Beca Benito Juárez

Jóvenes Escribiendo el Futuro

Jóvenes Construyendo el Futuro

Sembrando Vida

Considerando todo lo anterior, el calendario oficial de pagos del bimestre de noviembre a diciembre deberá ser confirmado por la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, en fechas próximas. Los programas de las Pensiones del Bienestar se han consolidado como uno de los pilares más relevantes de política social del actual gobierno. Cada año, millones de personas beneficiarias aguardan la llegada de su pago para solventar algunos de los gastos diarios.

AO

