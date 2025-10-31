Viernes, 31 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Pensión Bienestar: Beneficiarios que recibirán el último pago del año 2025

A punto de terminar 2025, estos son los beneficiarios de las Pensiones del Bienestar que recibirán los pagos de noviembre y diciembre

Por: El Informador

El calendario oficial de pagos del bimestre de noviembre a diciembre deberá ser confirmado por la Secretaria del Bienestar. ESPECIAL/@apoyosbienestar

El calendario oficial de pagos del bimestre de noviembre a diciembre deberá ser confirmado por la Secretaria del Bienestar. ESPECIAL/@apoyosbienestar

En vísperas del fin de este 2025, caerá el último pago de algunos de los programas de la  Pensión del Bienestar, sin embargo, es importante considerar que no todos los beneficiarios recibirán un pago, algunos lo verán aplazado hasta diciembre; en esta nota te contamos todos los detalles de los depósitos finales del año.

Lee: Pensión Bienestar: ¿Habrá aumento en 2026? Lo que se sabe al momento

Estos son los beneficiarios que recibirán el último pago del año

De acuerdo con información del gobierno, las y los beneficiarios que cobrarán la pensión durante noviembre serán todas las personas que formen parte de alguno de los siguientes programas:

  • Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores
  • Pensión para el Bienestar de para Personas con Discapacidad
  • Pensión Mujeres Bienestar
  • Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras

Muy por el contrario y, según indicó la Secretaría del Bienestar, quienes no recibirán pago en este próximo mes, sino hasta diciembre, serán quienes pertenezcan a:

  • Beca Rita Cetina
  • Beca Benito Juárez
  • Jóvenes Escribiendo el Futuro
  • Jóvenes Construyendo el Futuro
  • Sembrando Vida

Mira: Pensión IMSS e ISSSTE: Jubilados que no recibirán aguinaldo en diciembre 2025 

Considerando todo lo anterior, el calendario oficial de pagos del bimestre de noviembre a diciembre deberá ser confirmado por la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, en fechas próximas. Los programas de las Pensiones del Bienestar se han consolidado como uno de los pilares más relevantes de política social del actual gobierno. Cada año, millones de personas beneficiarias aguardan la llegada de su pago para solventar algunos de los gastos diarios. 

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones