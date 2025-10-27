Pensión ISSSTE: Días que recibirán como pago del aguinaldo en noviembre 2025

En los próximos meses, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) entregará a sus pensionados el dinero correspondiente al aguinaldo 2025 en dos exhibiciones, conforme al esquema habitual de pagos.

El pago del aguinaldo es una prestación obligatoria que cumple un papel fundamental en los hogares mexicanos, ya que resulta útil para los gastos de la temporada navideña, la liquidación de deudas, el ahorro y la estabilidad económica. En el caso de los jubilados, este monto representa un reconocimiento a sus años laborales.

Te puede interesar: Pensión Bienestar: Programas que no darán aguinaldo en 2025

En su calendario de pagos para el presente año, el Instituto establece la fecha en que estas personas recibirán la primera parte del monto.

¿Cuántos días de salario reciben como aguinaldo los pensionados del ISSSTE?

El pago del aguinaldo a los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se realiza en dos exhibiciones: una en el mes de noviembre y otra al iniciar el siguiente año, es decir, en 2026.

El monto corresponde a 40 días de salario; la cantidad total específica dependerá de la pensión que cada beneficiario reciba mensualmente. Al dividirse el pago, los pensionados recibirán la mitad, equivalente a 20 días, durante la primera quincena de noviembre. El resto será depositado en los primeros días del año siguiente.

La fecha para el depósito de la segunda parte del aguinaldo aún no se ha dado a conocer, ya que dependerá del decreto que cada año publica el Ejecutivo Federal.

Cabe mencionar que el próximo pago ordinario de la pensión del ISSSTE se realizará el jueves 30 de octubre.

Calendario de pagos de pensión ISSSTE 2025

Estas son las fechas de los pagos restantes de la pensión ISSSTE en 2025:

Noviembre: 30 de octubre

Primera parte del aguinaldo: primera quincena de noviembre

Diciembre: 28 de noviembre

Lee también: Peso mexicano gana terreno ante el dólar al inicio de la jornada

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

