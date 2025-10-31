Este viernes la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT) recomendó tomar previsiones y consultar las redes sociales tanto de esta Secretaría como de Caminos y Puentes Federales (Capufe) luego de que este viernes 31 de octubre continén algunos bloqueos en carreteras del país debido a las manifestaciones que mantienen los agricultores en distintas regiones del país.

Los bloqueos en Plazas de Cobro y carreteras continúan en las siguientes vialidades

Continúa el bloqueo en la autopista Arco Norte por manifestantes en el km 195 en ambas direcciones, tramo Calpulalpan-Sanctorum . Se recomienda tomar las siguientes previsiones: última salida dirección Texmelucan caseta Sahagún ; sin ingreso en Texmelucan solo hasta Calpulalpan.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) reporta que en la autopista Querétaro-Irapuato , km 64 y 62+200, hay cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes.

En la caseta de Zinapécuaro (km 202+256). Bloqueo en ambos sentidos por manifestantes.

Mientras tanto, se ha abierto la circulación en las siguientes vialidades:

Ecuandureo (km 360+060). Paso libre en ambos sentidos, sin cobro. Presencia de manifestantes, sin retenciones.

En la caseta de Panindícuaro (km 307+273). Abren circulación en ambos sentidos, paso libre. Presencia de manifestantes.

Por ello, la SICT recomienda tomar sus previsiones y consultar redes sociales de autoridades en búsqueda de actualizaciones.

