Este viernes la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT) recomendó tomar previsiones y consultar las redes sociales tanto de esta Secretaría como de Caminos y Puentes Federales (Capufe) luego de que este viernes 31 de octubre continén algunos bloqueos en carreteras del país debido a las manifestaciones que mantienen los agricultores en distintas regiones del país.Mientras tanto, se ha abierto la circulación en las siguientes vialidades:Por ello, la SICT recomienda tomar sus previsiones y consultar redes sociales de autoridades en búsqueda de actualizaciones.