Pensión IMSS: ¿Se puede tener junto con la del Bienestar?

En México, las pensiones son una prestación económica fundamental para proteger a los trabajadores y a sus familias ante situaciones como la vejez o el padecimiento de una enfermedad o accidente que no les permita desarrollarse laboralmente. Así, en el territorio existen distintos tipos, como la que proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Pensión Bienestar.

Por un lado, la pensión del IMSS está destinada a los trabajadores que cotizaron durante su vida laboral, es decir, que realizaron aportaciones periódicas para financiar su sistema de seguridad social.

Por otro lado, la Pensión Bienestar es un programa social del Gobierno Federal que pretende garantizar una buena calidad de vida a las personas adultas mayores mediante un estímulo económico bimestral.

¿Se puede tener la pensión IMSS y la Pensión Bienestar al mismo tiempo?

Sí, las personas que reúnan los requisitos para recibir ambas pensiones pueden hacerlo. De acuerdo con el sitio web de Programas para el Bienestar, la Pensión Bienestar está dirigida a personas a partir de los 65 años de edad, sin importar su condición social, económica, ideología o creencias.

Además, este apoyo está reconocido como un derecho en la Constitución; por ello, el Estado mexicano tiene la obligación hacer cumplir su entrega, sin importar el gobierno o los gobernantes en turno.

¿Cuánto paga la pensión IMSS y la Pensión Bienestar?

El monto mensual de la pensión del IMSS varía, pues depende de factores como el régimen, el número de semanas cotizadas, la edad y el salario promedio que el trabajador percibía antes de su jubilación.

Por otro lado, durante 2025 la Pensión Bienestar para las Personas Adultas Mayores otorga un pago de 6 mil 200 pesos a cada beneficiario de forma bimestral.

