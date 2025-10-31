Este viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum celebró que José Manuel Albares, ministro de España , lamentara las atrocidades cometidas por los conquistadores españoles en el territorio mexicano. Las declaraciones de Albares se suscitaron durante la inauguración de una muestra de arte de mujeres indígenas mexicanas en el país europeo.

" Ha habido dolor, dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se dedica esta exposición ", afirmó el ministro. Sheinbaum celebró esta acción en "La Mañanera" de este viernes 31 de octubre: " Enhorabuena por este primer paso ". La Presidenta, además, remarcó que " es la primera vez que una autoridad del gobierno español habla de lamentar la injusticia ".

Lee también: Bancos en México pedirán este requisito para hacer retiros en 2026

La exigencia de México a España para que el rey Felipe VI pidiera perdón por la conquista data de 2019, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2014) envió una carta al monarca y al entonces papa Francisco. En ella solicitó que se disculparan por la " invasión " que supuso la conquista de América y las " matanzas " cometidas hace cinco siglos " con la espada y con la cruz ". El fallecido pontífice lo hizo en varias ocasiones.

El gobierno del español Pedro Sánchez criticó la misiva y las relaciones entre ambos países se tensaron. En 2022 López Obrador dijo que había puesto " en pausa " las relaciones con España, pero los vínculos nunca se cortaron, aunque hubo choques en temas económicos a raíz de cambios en las leyes energéticas que acabaron con la salida de Iberdrola del país norteamericano.

A la toma de posesión de Sheinbaum, en octubre de 2024, no fue invitado el rey español, una presencia habitual desde hace años en las asunciones de presidentes latinoamericanos.

La Mandataria dijo que decidió no invitarlo por convicción y que la base de esa decisión fue el " agravio que pienso yo que hoy empieza a saldarse ".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF