SEP: ¿Cuándo inician las clases del ciclo escolar 2026-2027 en México?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) afina los detalles para la publicación del calendario escolar 2026-2027 en México. Aunque el documento oficial aún no se difunde en el Diario Oficial de la Federación (DOF), autoridades educativas han compartido fechas tentativas para el inicio de clases y los periodos vacacionales de educación básica.

Madres, padres de familia y tutores se mantienen a la expectativa de la confirmación oficial para planificar el regreso a las aulas con anticipación. La dependencia federal suele publicar este documento normativo durante el mes de julio, estableciendo los días de asueto, las sesiones de consejo y las fechas para la entrega de boletas de evaluación.

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Proyección para el regreso a las aulas

De acuerdo con declaraciones recientes del titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, el inicio de clases para los niveles de preescolar, primaria y secundaria está proyectado para el lunes 31 de agosto de 2026. Esta fecha marca el arranque de las actividades académicas para millones de estudiantes inscritos en el territorio nacional.

A pesar de esta proyección inicial, han surgido versiones sobre un posible ajuste que trasladaría el regreso a clases hasta los primeros días de septiembre en algunas entidades. Las autoridades recomiendan esperar la publicación definitiva en el DOF para confirmar el día exacto en que los alumnos deberán presentarse en sus respectivos planteles.

El calendario escolar funciona como el instrumento rector que organiza los días efectivos de estudio en las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional. Su publicación oficial disipará las dudas sobre la duración total del ciclo lectivo y las normativas aplicables para el personal docente.

Posibles fechas de los periodos vacacionales 2026-2027

Además del inicio de clases, el borrador del calendario escolar 2026-2027 contempla las fechas para los descansos más prolongados del año. Las vacaciones de invierno, tomando como referencia la estructura de ciclos anteriores, iniciarían el lunes 21 de diciembre de 2026 para toda la educación básica.

Los estudiantes disfrutarían de este receso decembrino hasta el viernes 8 de enero de 2027, retomando sus actividades regulares el lunes 11 de enero. Este periodo de descanso permite a las familias organizar las festividades de fin de año y prepararse para la segunda mitad del ciclo escolar.

Por otro lado, el descanso correspondiente a la Semana Santa se perfila para llevarse a cabo entre el lunes 22 de marzo y el viernes 2 de abril de 2027. Los alumnos regresarían a los salones de clase el lunes 5 de abril, tras dos semanas completas de pausa académica.

Días de asueto y sesiones técnicas

El documento normativo también definirá los días de suspensión de labores docentes por conmemoraciones cívicas, tales como el 16 de septiembre, el 20 de noviembre y el 5 de mayo. Estas fechas generan fines de semana largos que benefician el descanso de la comunidad escolar en su conjunto.

Finalmente, se programarán las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar, las cuales se realizan de manera tradicional el último viernes de cada mes. La SEP exhorta a la población a consultar únicamente los canales institucionales para evitar desinformación sobre el desarrollo del ciclo escolar 2026-2027.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB