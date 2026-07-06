¿Qué sigue para la Selección Mexicana tras su eliminación del Mundial 2026?

La Selección Mexicana concluyó su participación en el Mundial 2026 tras su eliminación en octavos de final frente a Inglaterra. Este resultado marca el final de un ciclo y el inicio de una reestructuración en la dirección técnica del equipo nacional.

Javier Aguirre confirmó su salida del banquillo al finalizar el encuentro. El estratega cumplió con el periodo para el que fue contratado y anunció que su sucesor será el exjugador Rafael Márquez, quien tomará las riendas del conjunto azteca.

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El inicio de la era Márquez

El nuevo director técnico asumirá el cargo con miras al Mundial 2030. Márquez formaba parte del cuerpo técnico de Aguirre como asistente, lo que permite una transición directa en el proyecto de la Federación Mexicana de Futbol.

De acuerdo con la información compartida, el nuevo entrenador ya tendría definida entre el 85 y el 90 por ciento de la plantilla de jugadores. Esta base sería la encargada de encarar los próximos compromisos internacionales.

El camino hacia el Mundial de 2030

Para esta nueva etapa, Márquez estará acompañado por figuras de recorrido nacional. Andrés Guardado se integrará como auxiliar técnico, aportando su conocimiento táctico tras su reciente retiro profesional de las canchas.

El próximo ciclo mundialista presenta un formato organizativo inédito. La fase de grupos del torneo de 2030 se disputará en España, Portugal y Marruecos, mientras que los partidos de eliminación directa tendrán lugar en Uruguay, Argentina y Paraguay.

Antes de llegar a esa justa internacional, la escuadra nacional deberá enfrentar diversas competencias oficiales. El calendario para los próximos años incluye las ediciones de la Concacaf Nations League, además de los compromisos correspondientes a la Copa Oro.

Además de estos compromisos, el reto más grande para Rafa Márquez será la eliminatoria rumbo al Mundial de 2030. Cabe recordar que el combinado nacional no ha disputado una fase de clasificación mundialista desde el proceso rumbo a Qatar 2022. Esto se debe a que los aztecas obtuvieron un boleto automático para el torneo de 2026 por ser México uno de los países anfitriones junto con Canadá y Estados Unidos.

Calendario de compromisos de la Selección Mexicana para los próximos años

Tras haber sido eliminada del campeonato, la Selección Mexicana tendrá unos meses sin actividad oficial antes de encarar una serie de compromisos con la mira puesta en el Mundial 2030:

Concacaf Nations League 2027

Copa de Oro 2027

Eliminatorias rumbo al Mundial 2030 que darán inicio en septiembre de 2027

Concacaf Nations League 2029

Copa de Oro 2029

La directiva del futbol mexicano realizará un análisis del rendimiento mostrado durante el torneo de 2026. A pesar de avanzar con paso perfecto en la fase de grupos, el equipo no logró superar la barrera de los octavos de final.

El cambio de mando busca consolidar a la generación actual de futbolistas. Los directivos mantienen la expectativa de que el nuevo cuerpo técnico logre los objetivos trazados y mejore los resultados deportivos de la selección a mediano y largo plazo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB