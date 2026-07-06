Pensión Bienestar julio 2026: Secretaría confirma el calendario de pagos para millones de beneficiarios

Este lunes 6 de julio, la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, dio a conocer el calendario oficial de pagos de las distintas pensiones del Bienestar, correspondiente al cuarto bimestre del año (julio-agosto). El esquema incluye los pagos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, además del apoyo a madres trabajadoras.

Calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar de julio 2026 COMPLETO

Lunes 6 Julio A

Martes 7 Julio B

Miércoles 8 Julio C

Jueves 9 Julio C

Viernes 10 Julio D, E, F

Lunes 13 Julio G

Martes 14 Julio G

Miércoles 15 Julio H, I, J, K

Jueves 16 Julio L

Viernes 17 Julio M

Lunes 20 Julio M

Martes 21 Julio N, Ñ, O

Miércoles 22 Julio P, Q

Jueves 23 Julio R

Viernes 24 Julio R

Lunes 27 Julio S

Martes 28 Julio T, U, V

Miércoles 29 Julio W, X, Y, Z

Calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar de julio 2026. ESPECIAL

¿Cuánto pagan las pensiones del Bienestar en mayo 2026?

Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores: dirigida a personas de 65 años en adelante, este programa apoya de manera universal a este sector poblacional, sin importar su nivel de ingresos, puesto que fue elevado a rango constitucional y ahora es un derecho. El pago del presente bimestre será de 6 mil 400 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: implementada durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este apoyo universal está destinado a mujeres de entre 60 y 64 años de edad, con el objetivo de impulsar su independencia económica. El monto bimestral fijado para 2026 es de 3 mil 100 pesos.

Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad: como su nombre lo indica, este programa fue creado para apoyar a personas con discapacidad en todo el territorio nacional, aunque la cobertura varía en cada estado según la edad. Este año, el programa entrega pagos de 3 mil 300 pesos.

Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: con la entrega de un monto de mil 650 pesos cada dos meses, este apoyo pretende facilitar el cuidado infantil ante la ausencia de los padres.

Recomendaciones para cobrar la Pensión Bienestar en julio

La dependencia recuerda que no es necesario retirar todo el dinero el mismo día del depósito. Los recursos permanecen seguros en la cuenta y pueden utilizarse gradualmente para pagar servicios o realizar compras en establecimientos con terminal bancaria.

Asimismo, se reitera que el retiro de efectivo es gratuito en cajeros y sucursales del Banco del Bienestar y se realiza sin intermediarios. Ninguna persona debe solicitar comisiones o datos personales a cambio de liberar los fondos, por lo que se pide a la población mantenerse alerta ante posibles fraudes.

En caso de dudas sobre el saldo, los usuarios tienen a su disposición la línea telefónica del Banco del Bienestar y la aplicación oficial. Estas herramientas permiten consultar la información financiera desde el hogar, reduciendo la necesidad de traslados físicos.

El operativo continuará en las semanas siguientes hasta cubrir la totalidad del abecedario. Se exhorta a los beneficiarios a mantenerse informados mediante los canales institucionales para conocer las fechas exactas de los próximos depósitos.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB