Pensión Bienestar 2026: calendario de pagos del 6 al 10 de julio, ¿qué letras cobran esta semana?

La Secretaría del Bienestar anunció el inicio de la dispersión de la Pensión Bienestar 2026 para el bimestre julio-agosto. A partir de este lunes, millones de adultos mayores recibirán su apoyo económico en sus tarjetas del Banco del Bienestar. Para mantener el orden, las autoridades establecieron un calendario de pagos organizado por la primera letra del apellido paterno.

El esquema busca evitar aglomeraciones y garantizar que los derechohabientes accedan a su dinero de forma segura. Durante la semana del 6 al 10 de julio, se atenderá a los primeros grupos del padrón, marcando el arranque oficial del operativo.

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¿Qué letras cobran la Pensión Bienestar esta semana?

De acuerdo con la información oficial, el lunes 6 de julio corresponde el turno a las personas cuyo primer apellido inicie con la letra A.

Para el martes 7 de julio, el sistema continuará con los beneficiarios que tengan la letra B como inicial. Las autoridades recomiendan revisar el saldo a través de la aplicación móvil antes de acudir a los cajeros automáticos.

El miércoles 8 y el jueves 9 de julio estarán destinados a los adultos mayores con la letra C. Debido a la cantidad de personas registradas, la dependencia decidió dividir la entrega en dos jornadas consecutivas para agilizar el servicio.

Finalmente, el viernes 10 de julio se depositarán los fondos a los derechohabientes cuyos apellidos comiencen con las letras D, E y F. Con este bloque concluyen los pagos programados para los primeros cinco días del mes.

¿Cuánto pagan las pensiones del Bienestar en mayo 2026?

Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores: dirigida a personas de 65 años en adelante, este programa apoya de manera universal a este sector poblacional, sin importar su nivel de ingresos, puesto que fue elevado a rango constitucional y ahora es un derecho. El pago del presente bimestre será de 6 mil 400 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: implementada durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este apoyo universal está destinado a mujeres de entre 60 y 64 años de edad, con el objetivo de impulsar su independencia económica. El monto bimestral fijado para 2026 es de 3 mil 100 pesos.

Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad: como su nombre lo indica, este programa fue creado para apoyar a personas con discapacidad en todo el territorio nacional, aunque la cobertura varía en cada estado según la edad. Este año, el programa entrega pagos de 3 mil 300 pesos.

Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: con la entrega de un monto de mil 650 pesos cada dos meses, este apoyo pretende facilitar el cuidado infantil ante la ausencia de los padres.

Recomendaciones para los beneficiarios

La dependencia recuerda que no es necesario retirar todo el dinero el mismo día del depósito. Los recursos permanecen seguros en la cuenta y pueden utilizarse gradualmente para pagar servicios o realizar compras en establecimientos con terminal bancaria.

Asimismo, se reitera que el retiro de efectivo es gratuito en cajeros y sucursales del Banco del Bienestar y se realiza sin intermediarios. Ninguna persona debe solicitar comisiones o datos personales a cambio de liberar los fondos, por lo que se pide a la población mantenerse alerta ante posibles fraudes.

En caso de dudas sobre el saldo, los usuarios tienen a su disposición la línea telefónica del Banco del Bienestar y la aplicación oficial. Estas herramientas permiten consultar la información financiera desde el hogar, reduciendo la necesidad de traslados físicos.

El operativo continuará en las semanas siguientes hasta cubrir la totalidad del abecedario. Se exhorta a los beneficiarios a mantenerse informados mediante los canales institucionales para conocer las fechas exactas de los próximos depósitos.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB