El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un aviso preventivo ante la formación de una zona de baja presión frente a las costas de Michoacán y Guerrero, fenómeno que mantiene bajo vigilancia a las autoridades ante su posible evolución ciclónica.

De acuerdo con el reporte técnico de este martes 7 de julio de 2026, dicho sistema presenta un 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico en los próximos siete días . Los meteorólogos mantienen un monitoreo constante sobre su trayectoria y organización, ya que, de concretarse su fortalecimiento y alcanzar las condiciones atmosféricas necesarias, podría convertirse en el siguiente ciclón tropical de la temporada en el océano Pacífico, recibiendo el nombre de "Elida" .

Pronóstico del clima nacional: Lluvias intensas y calor extremo

Este sistema se desarrolla en un contexto de alta inestabilidad climática en todo el territorio mexicano. La interacción de diversos fenómenos —como la onda tropical número 16, canales de baja presión y la entrada de humedad— ha generado un contraste marcado en las condiciones meteorológicas de este martes.

Zonas bajo alerta por precipitaciones

El SMN ha zonificado las áreas de mayor peligro debido a lluvias puntuales intensas, que podrían provocar inundaciones, deslaves y crecida de ríos:

Lluvias muy fuertes a intensas (75 a 150 mm): Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y noreste), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste).

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (sureste), Sinaloa (norte y sur), Chihuahua (suroeste), Nayarit, Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán y Guerrero.

Estas precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones.

El contraste: Calor extremo en el noroeste

Mientras el sur y occidente del país enfrentan un temporal de lluvias, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera continúa manteniendo un ambiente extremadamente caluroso en el norte de México.

En entidades como Baja California y Sonora, los termómetros podrían superar los 45 grados Celsius, manteniéndose una onda de calor persistente. Ante este panorama, se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el SMN, y a seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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