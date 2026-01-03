Millones de niños y niñas en México están a punto de regresar a las aulas, pero pronto habrá otra vez días sin clases. Aquí te contamos los detalles del calendario escolar:Con el fin de la temporada festiva, que estuvo llena de fiestas navideñas y por Año Nuevo, las vacaciones de invierno están a punto de llegar a su fin para millones de niñas, niños y adolescentes de educación básica en todo México.Este periodo vacacional corresponde a la temporada de fin de año y está caracterizado por constar de un par de semanas en las que los alumnos de niveles de preescolar, primaria y secundaria toman un respiro de la escuela, para también disfrutar junto a sus familias de las fiestas características de la temporada.De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las vacaciones de invierno que comenzaron el pasado lunes 21 de diciembre, llegarán a su fin el segundo lunes del mes.Esto significa que el próximo lunes 12 de enero se reanudarán las clases para alumnos de preescolar, primaria y secundaria a nivel nacional.A pesar de que docentes y administrativos iniciarán sus labores desde el próximo miércoles 7 de enero, para las y los niños y adolescentes, esta fecha da tiempo suficiente para cerrar de manera satisfactoria con la temporada festiva 2025-2026, luego del Día de los Reyes Magos en México.Las siguientes fechas de "descanso" o puentes llegarán hasta finales de mes y principios de febrero, siendo:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA