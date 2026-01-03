El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia sigue arrojando resultados y ahora se conocen más detalles de los operativos al cierre de 2025.

Autoridades federales y estatales detuvieron en Michoacán a 16 personas, aseguraron nueve armas de fuego, 19 cargadores, mil 635 cartuchos y ocho vehículos .

El gabinete de seguridad informó que estas acciones forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Se realizaron reconocimientos a pie, patrullajes y labores de proximidad social en los municipios de Aguililla, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Cotija, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Morelia, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Parácuaro, Peribán, San Lorenzo, Tepalcatepec, Tzintzuntzan, Tingambato, Uruapan y Zamora.

Además de visitas a empacadoras e industrias cítricas para brindar seguridad entre trabajadores y productores .

Del 10 de noviembre de 2025 al 1 de enero de 2026 se han detenido a 307 personas, así como el aseguramiento de 159 armas de fuego, 13 mil 397 cartuchos, 636 cargadores, 252 vehículos, 190 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, 79 kilos de marihuana, 766 kilos de metanfetamina, 28 mil 809 litros y 15 mil 309 kilos de sustancias químicas, la inhabilitación de 19 campamentos y 45 tomas clandestinas .

Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades. En estos eventos participaron la Defensa, Guardia Nacional, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, así como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la fiscalía estatal.

