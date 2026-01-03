Brugada respalda a Sheinbaum respecto a posición sobre Venezuela

Esta mañana, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, condenó las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela, a las que calificó como "una violación flagrante del Derecho Internacional y la Soberanía nacional del pueblo venezolano".

"El Gobierno de la Ciudad de México condena en los términos más enérgicos la intervención contra la República Bolivariana de Venezuela por parte del Gobierno de Estados Unidos de América que constituye una violación flagrante del Derecho Internacional y la Soberanía nacional del pueblo venezolano".

En un comunicado que compartió esta mañana la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la administración capitalina hizo un llamado al "cese inmediato de esta agresión" y al restablecimiento de la legalidad internacional.

"La Ciudad de México reitera su vocación pacifista, a favor de la no intervención, la solución pacífica de las controversias y la autodeterminación de los pueblos. Respaldamos plenamente la expresión de condena y rechazo a esta acción militar por parte del Gobierno de México encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum y llamamos al cese inmediato de esta agresión y al restablecimiento de la legalidad internacional", puntualizó.

Asimismo, exhortó a la Organización de las Naciones Unidas y a los organismos multilaterales regionales e internacionales a actuar para evitar una escalada mayor.

"El diálogo mutuo, la acción multilateral y el cumplimiento del Derecho Internacional efectivos son el único camino para garantizar una solución pacífica en Venezuela así como la seguridad y la paz regional. Por ello exhortamos a la Organización de las Naciones Unidas y todos los organismos multilaterales regionales e internacionales a actuar de inmediato para evitar una escalada mayor", se lee en el documento.

"Expresamos nuestra solidaridad al hermano pueblo de Venezuela en estos graves momentos. América Latina y el Caribe es una región de paz y debemos seguirlo siendo", concluye el texto.

OB