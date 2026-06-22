SEP confirma si habrá suspensión de clases por México vs Chequia este miércoles 24 de junio

En medio de la efervescencia por el Mundial de Futbol 2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) se ha pronunciado respecto a la inquietud generalizada sobre una posible suspensión de clases para este miércoles 24 de junio, fecha en la que se disputará el esperado encuentro de México vs. Chequia correspondiente a la fase de grupos. La expectación no solo gira en torno al ámbito deportivo, sino también a la logística diaria de millones de ciudadanos.

El combinado nacional llega a este compromiso con un panorama favorable, tras haber asegurado su pase a los dieciseisavos de final. Las victorias previas ante las selecciones de Sudáfrica y Corea del Sur han consolidado el liderato del Grupo A para el equipo tricolor. Este último partido de la primera fase representa una oportunidad para afianzar el buen paso y mantener el invicto frente a su afición en el Estadio Ciudad de México.

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Sin embargo, la magnitud de un evento de esta naturaleza trasciende lo que ocurre en el terreno de juego. La capital del país ha experimentado un incremento sustancial en la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros, lo que supone un reto mayúsculo para la infraestructura urbana.

Las autoridades locales y federales han tenido que implementar estrategias extraordinarias para garantizar la seguridad vial y evitar el colapso de las principales arterias de transporte durante los días de mayor actividad.

En este contexto, el gobierno federal, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, publicó recientemente un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Dicho documento establece una serie de lineamientos orientados a facilitar la movilidad urbana y reducir la saturación del transporte público en la capital del país.

El impacto del Mundial 2026 en el calendario escolar

A lo largo del mes de junio, el calendario escolar ha sufrido diversas modificaciones. Fechas anteriores, como el partido inaugural del 11 de junio y el encuentro del 17 de junio, ya habían sentado un precedente de ajustes en las actividades cotidianas en distintos estados del país.

Esta situación generó una ola de especulaciones sobre lo que ocurriría en la tercera jornada del equipo mexicano, obligando a las instituciones a emitir una postura definitiva para evitar la desinformación.

¿Habrá suspensión de clases por el México vs. Chequia?

Tras evaluar las condiciones logísticas y de movilidad, la Secretaría de Educación Pública ha confirmado que sí habrá suspensión de clases este miércoles 24 de junio. La medida fue tomada de manera estratégica para mitigar el impacto del tráfico vehicular que se generará en las horas previas al silbatazo inicial, programado para las 19:00 horas. De esta forma, se busca proteger la integridad de la comunidad estudiantil y facilitar los traslados en una jornada que se anticipa caótica en términos de vialidad.

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Es fundamental precisar que esta disposición oficial aplica de manera estricta para la Ciudad de México. La suspensión total de actividades escolares abarca todos los niveles educativos, incluyendo preescolar, primaria, secundaria, educación media superior y superior. Asimismo, la normativa es obligatoria tanto para las escuelas públicas como para las instituciones privadas que se encuentran incorporadas y son dependientes de la dependencia educativa federal.

A la par de las medidas tomadas en el sector educativo, el decreto gubernamental también contempla facilidades para el sector productivo. Se ha exhortado a las empresas privadas y a las dependencias del sector público a implementar modalidades de trabajo a distancia o Home Office durante esta fecha. Esta sinergia entre la suspensión escolar y la flexibilidad laboral tiene como objetivo principal desahogar las calles y permitir que los operativos de seguridad mundialistas se desarrollen sin contratiempos.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB