Este lunes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó a Katia Itzel García debido a que será la primera mexicana en arbitrar como central en un Mundial varonil en el encuentro entre Túnez y Países Bajos en próximo jueves 25 de junio.

“Muchas felicidades a Katia. Ven cómo se rompen todos los estigmas, la visión que había de las mujeres” , señaló la Mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La reacción de la gobernante mexicana ocurre apenas horas después de que la FIFA confirmara a García para arbitrar el jueves el encuentro del grupo F del Mundial 2026 entre Túnez y Países Bajos, en Kansas City, Estados Unidos.

“Entre otras cosas, es por el esfuerzo de Katia. Evidentemente. Muchas felicidades a ella y es un ejemplo para todas las niñas de México, niñas y niños, y para todas las niñas y niños del mundo de que las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Muchas felicidades, de verdad, es un ejemplo” , apuntó Sheinbaum.

García, nacida en Ciudad de México el 1 de septiembre de 1992, sigue la senda abierta en el Mundial de Qatar 2022 por la francesa Stephanie Frappart, que dirigió el Alemania-Costa Rica en la fase de grupos; y de la estadounidense Tori Penso, que arbitró el jueves pasado el duelo del grupo A del Mundial 2026 entre República Checa y Sudáfrica.

La colegiada mexicana, primera mujer en dirigir un encuentro de la Copa de Oro masculina y que arbitró también en el Mundial femenino 2023 y los Juegos de París 2024, estará auxiliada en las bandas por su compatriota Sandra Ramírez y el español José Enrique Naranjo, y el cuarto árbitro será el paraguayo Juan Gabriel Benítez.

En este Mundial, Katia García ya ha oficiado como cuarta árbitra en los encuentros Países Bajos-Japón, Inglaterra-Croacia y Estados Unidos-Australia.

Asimismo, Tori Penso ha sido designada para el encuentro del grupo E entre Ecuador y Alemania, que se disputará también el jueves en el New York/New Jersey Stadium.

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MB