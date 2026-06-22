Mundial 2026: Clara Brugada confirmó operativo especial para México vs. Chequia en CDMX

Este miércoles 24 de junio llega el enfrentamiento México vs Chequia en el Mundial 2026, siendo este el último partido de la fase de grupos, liderando el Grupo A con dos victorias, y clasificando a los dieciseisavos de final.

El partido se celebrará este miércoles 24 a las 7:00 p.m., en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca) y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reveló el nuevo operativo de seguridad para el evento.

Este es el operativo confirmado por la jefa de Gobierno

El pasado jueves 18 de junio, tuvo lugar el partido México vs Corea del Sur en el Estadio Guadalajara (Estadio Akron), que tras su victoria convirtió las calles de todo México en una fiesta de celebración.

A pesar de que el juego tuvo lugar en Guadalajara, Jalisco, en la Ciudad de México también se festejó la victoria del Tri a lo grande; al rededor de 730 mil personas se reunieron en las calles de la ciudad, con varios operativos de seguridad en rigor para mantener el orden.

Al ser este partido en el Estadio CDMX, se prevé que la afluencia de personas será mucho mayor, por lo que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, develó un nuevo operativo para mantener la seguridad antes, durante y después del evento.

En primera instancia, Brugada anunció 7 nuevos puntos en espacios públicos en los que se transmitirá el partido, como una estrategia para disipar la afluencia de personas y así evitar las concentraciones masivas, lo cual se vio en el partido anterior.

Más de 700 mil personas en México vs Corea del Sur

Durante el segundo partido de la Selección Mexicana el la Copa del Mundo, las afluencias se concentraron en diferentes puntos:

Zócalo y alrededores: 200 mil personas

200 mil personas Festivales instalados en alcaldías: 130 mil personas

130 mil personas Paseo de la Reforma y Ángel de la Independencia: 400 mil personas

Por su parte, los elementos de seguridad se encargarán de supervisar la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Se ampliarán los dispositivos de emergencias, y se mantendrán las labores de limpieza y mantenimiento de forma permanente.

Se insta a la ciudadanía a celebrar la participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, de forma sana, siempre cuidando la integridad propia, de las demás personas y de los espacios públicos.

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