La mexicana Katia Itzel García será árbitra central en partido del Mundial 2026

Katia Itzel García será la primera árbitra central mexicana en dirigir un partido de la Copa Mundial de Futbol tras conducir el encuentro del Grupo F entre Túnez y Países Bajos el próximo jueves 25 de junio en Kansas City, Estados Unidos.

La capitalina ya tuvo participación en tres juegos del torneo, pero lo hizo en condición de cuarta silbante. Con su debut como árbitra central en el partido del jueves, Katia Itzel se convertirá también en la tercera mujer en toda la historia de los Mundiales en arbitrar un encuentro.

García, nacida en Ciudad de México el 1 de septiembre de 1992, sigue la senda abierta en el Mundial de Qatar 2022 por la francesa Stephanie Frappart, que dirigió el Alemania-Costa Rica en la fase de grupos, y de la estadounidense Tori Penso, que pitó el jueves pasado el duelo del grupo A del Mundial 2026 entre República Checa y Sudáfrica.

La colegiada mexicana, primera mujer en dirigir un encuentro de la Copa de Oro masculina y la segunda en la liga mexicana y que arbitró también en el Mundial femenino 2023 y los Juegos de París 2024, estará auxiliada en las bandas por su compatriota Sandra Ramírez y por el español José Enrique Naranjo, y el cuarto árbitro será el paraguayo Juan Gabriel Benítez.

En este Mundial, Katia García ya ha oficiado como cuarta árbitra en los encuentros Países Bajos-Japón, Inglaterra-Croacia y Estados Unidos-Australia.

Asimismo, Tori Penso ha sido designada para el encuentro del grupo E entre Ecuador y Alemania, que se disputará también jueves en el New York/New Jersey Stadium.

Mientras tanto, el salvadoreño Ivan Barton, que mostró la roja al paraguayo Miguel Almirón por dirigirse a un contrario tapándose la boca, pitará el Japón-Suecia, el francés Clement Turpin el Paraguay-Australia y el argelino Mustapha Ghorbal el Turquía-Estados Unidos.

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MB