Una indignante estafa en la reventa de boletos para el Mundial 2026 nos recuerda por qué es importante tener precaución en internet, especialmente para los adultos mayores. La creadora de contenido Paola Hernández (@itspaaoolaaa) compartió recientemente en TikTok la amarga y dolorosa experiencia que vivió junto a su abuelo, José "Chico" Méndez, de 89 años de edad. Ambos viajaron con gran entusiasmo desde San Diego, California, hasta la ciudad de Guadalajara con la única ilusión de ver jugar a la Selección Mexicana en la justa mundialista.

Sin embargo, el anhelado sueño del abuelo se vio empañado por un cruel fraude. La joven relató en su testimonio que desembolsó alrededor de 5 mil dólares a través de plataformas de reventa no oficiales, pero los accesos digitales nunca fueron liberados ni enviados a su dispositivo móvil.

Abuelo se queda afuera del estadio Guadalajara

Durante más de cinco horas de angustia, Paola intentó comunicarse desesperadamente con el soporte técnico de las empresas involucradas mientras esperaban bajo el sol afuera del Estadio Guadalajara. A pesar de la evidente desesperación y las constantes súplicas, la compañía no resolvió el problema, dejando al adulto mayor sin la posibilidad de ingresar al recinto deportivo para cumplir su sueño.

La desgarradora imagen del abuelito teniendo que conformarse con ver el partido de futbol desde la pequeña pantalla de un teléfono celular en las inmediaciones del estadio rompió el corazón de millones de usuarios en redes. El video rápidamente se volvió viral en diversas plataformas, acumulando millones de reproducciones y desatando una ola de indignación.

Este caso subraya una triste y preocupante realidad: los adultos mayores suelen ser las víctimas más susceptibles a las estafas en internet, pues los delincuentes se aprovechan sin escrúpulos de su desconocimiento tecnológico y su buena fe.

Un giro inesperado gracias a la solidaridad

Afortunadamente, la inmensa empatía de las redes sociales transformó esta tragedia personal en un fenómeno mediático que le devolvió la sonrisa a don José. Cadenas internacionales de televisión se acercaron a entrevistarlos para dar a conocer su historia, y la comunidad de aficionados los arropó con abrazos, palabras de aliento y muestras de cariño incondicional.

En un reciente video de actualización publicado en su perfil, Paola y su abuelo agradecieron profundamente el apoyo masivo que recibieron tras denunciar públicamente el fraude. Vistiendo orgullosamente los colores de la Selección de México, el abuelito dijo a la cámara: “No soy un hombre de muchas palabras, pero sí soy agradecido”, demostrando que la calidez humana logró mitigar el profundo dolor de la estafa.

¿Cómo evitar fraudes en la compra de boletos del Mundial 2026?

Este lamentable incidente enciende las alarmas a nivel internacional sobre la vital importancia de buscar sitios seguros y oficiales para adquirir entradas de eventos de tan alta demanda. La reventa digital no regulada representa un riesgo financiero altísimo para cualquier familia, donde las garantías de reembolso son prácticamente nulas cuando ocurren este tipo de siniestros cibernéticos.

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Aquí te dejamos una lista de consejos prácticos para evitar caer en las redes de los estafadores en internet durante esta temporada deportiva:

Compra solo en canales oficiales: Utiliza única y exclusivamente las plataformas autorizadas por la FIFA para adquirir tus entradas del Mundial 2026 .

Utiliza única y exclusivamente las plataformas autorizadas por la para adquirir tus entradas del . Desconfía de la reventa: Evita a toda costa los sitios de terceros que prometen entradas "garantizadas" a precios exorbitantes o con urgencia sospechosa.

Evita a toda costa los sitios de terceros que prometen entradas "garantizadas" a precios exorbitantes o con urgencia sospechosa. Verifica la URL del sitio: Asegúrate siempre de que la página web comience con "https" y tenga el ícono del candado de seguridad en el navegador.

Asegúrate siempre de que la página web comience con "https" y tenga el ícono del candado de seguridad en el navegador. Acompaña a los mayores: Asesora pacientemente a tus familiares de la tercera edad durante sus transacciones en línea para evitar que sean víctimas de engaños.

Asesora pacientemente a tus familiares de la tercera edad durante sus transacciones en línea para evitar que sean víctimas de engaños. Denuncia irregularidades: Si detectas anomalías o eres víctima de un fraude, repórtalo inmediatamente a las autoridades de protección al consumidor de tu país.

Con información de SUN.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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