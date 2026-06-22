La fiebre futbolística continúa su marcha en esta justa internacional, por lo que los aficionados mexicanos buscan las distintas opciones para seguir cada detalle del torneo. En este contexto, aquí te compartimos los partidos del Mundial 2026 que serán transmitidos en televisión abierta, a través de la señal de TV Azteca, hoy lunes 22 de junio.

En esta jornada específica, la programación deportiva se ha estructurado para ofrecer un equilibrio entre las distintas selecciones que buscan asegurar su pase a la siguiente ronda.

El encuentro estelar: ¿Qué partidos transmite TV Azteca HOY?

La cadena ha confirmado a través de su portal oficial que el duelo elegido para su transmisión estelar es el vibrante choque entre las selecciones de Noruega y Senegal. Este enfrentamiento ha sido catalogado por los expertos de la televisora como el partido más atractivo de la jornada de este lunes, debido al estilo de juego ofensivo que ambas escuadras han demostrado en sus recientes apariciones internacionales y a la urgencia de sumar puntos en su respectivo sector.

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Los seguidores del balompié podrán sintonizar este atractivo compromiso a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Para quienes prefieren seguir las acciones desde sus dispositivos móviles, tabletas o computadoras, existe una alternativa digital sin costo alguno. El partido se puede ver en vivo mediante la aplicación oficial de Azteca Deportes y en su plataforma web .

Sigue la cobertura total del Mundial 2026 en EL INFORMADOR

Para aquellos que no quieren perderse un solo instante de la justa deportiva, cabe recordar que EL INFORMADOR tiene la cobertura completa del mundial y en vivos de todos los partidos, incluso de los que no pasan por la televisión abierta. A través de sus plataformas, los lectores podrán encontrar el minuto a minuto, crónicas detalladas, galerías exclusivas y el análisis más profundo de cada jornada, garantizando que la pasión del futbol esté siempre al alcance de su mano.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB