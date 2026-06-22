¿Habrá ley seca en México vs. Chequia? Esto sabemos de las medidas de Clara Brugada

Este miércoles 24 de junio, el Gobierno de Ciudad de México evalúa implementar ley seca y nuevas reglas con motivo del partido México vs. Chequia para evitar el caos. Aquí te explicamos cómo afectará tu reunión para ver el futbol.

El reto de la seguridad en el Mundial 2026

La emoción por el Mundial 2026 está en su punto máximo tras las recientes victorias del equipo nacional. Este miércoles a las 19:00 horas, el Tricolor se enfrentará a Chequia en el Estadio Ciudad de México buscando asegurar el liderato de su grupo.

Sin embargo, la pasión desbordada ha traído consecuencias para la Ciudad de México. Tras el triunfo contra Corea del Sur, cerca de medio millón de aficionados colapsaron el Ángel de la Independencia, dejando un saldo de 40 toneladas de basura y cinco detenidos por riñas callejeras.

Ante este escenario, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, junto con el secretario de Gobierno, César Cravioto, anunciaron que buscan garantizar un ambiente seguro. La mandataria enfatizó que la alegría del futbol no debe basarse en el consumo excesivo de bebidas embriagantes que derive en violencia.

¿Cómo funcionará la posible ley seca en el partido de México vs. Chequia?

Por ello, las autoridades analizan aplicar una ley seca preventiva durante el encuentro. Esta medida prohibiría la venta de alcohol en tiendas de conveniencia horas antes y durante el partido, además de restringir a bares y restaurantes que permitan sacar bebidas a la vía pública.

Para reforzar la seguridad, se intensificará el programa Conduce sin Alcohol. Los operativos del alcoholímetro estarán activos las 24 horas del día en las 16 alcaldías, buscando prevenir accidentes automovilísticos antes, durante y después de los festejos mundialistas.

Otra estrategia clave será "descentralizar la alegría" para evitar aglomeraciones peligrosas en Paseo de la Reforma. El gobierno capitalino busca que los aficionados tengan alternativas atractivas y seguras cerca de sus hogares, sin necesidad de trasladarse masivamente al centro de la capital.

Partido de México vs. Chequia se transmitirá en pantallas gigantes

Para lograrlo, se instalarán siete nuevas pantallas gigantes en puntos estratégicos. Los capitalinos podrán disfrutar del partido en lugares como el Monumento a la Revolución, la Alameda Central, la Glorieta de Insurgentes y la explanada de El Caballito, creando múltiples zonas de celebración.

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Además de las pantallas, la administración local evalúa ampliar los horarios de servicio del Metro en los días de partido. Esta medida facilitaría el regreso seguro de miles de capitalinos que asistan a los FIFA Fan Festival o a los puntos de transmisión pública.

La decisión final sobre la restricción de alcohol se confirmará en las próximas horas. Mientras tanto, la recomendación es planear tu miércoles con anticipación, ubicar tu pantalla gigante más cercana y prepararte para apoyar a México de forma responsable y segura.

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AS