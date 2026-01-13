Ayer terminaron las vacaciones para 23.4 millones de alumnos, así como más de 1.2 millones de docentes, en 231.7 mil escuelas públicas y privadas de Educación Básica. Pero pronto llegará un fin de semana largo para volver a descansar de las aulas. Aquí te contamos:

No obstante, a pesar del regreso a clases, ya se ve el primer fin de semana largo de 2026 será el lunes 2 de febrero, ya que la Ley Federal del Trabajo establece como día de descanso obligatorio el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, Día de la Constitución. Esto permitirá un puente que irá del sábado 31 de enero al lunes 2 de febrero .

El 5 de febrero recuerda la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, un documento que sentó las bases del Estado mexicano moderno al reconocer derechos laborales, educación pública y la propiedad de la nación sobre los recursos naturales, de acuerdo con archivos históricos constitucionales y estudios académicos en derecho constitucional.

Para 2026, los días de descanso obligatorio en México serán el :

- 1 de enero

- 2 de febrero

- 16 de marzo

- 1 de mayo

- 16 de septiembre

- 16 de noviembre

- 25 de diciembre

No te pierdas: La traición que sacude a la alcaldesa de Uruapan

Con este panorama, trabajadores y familias pueden comenzar a planear con anticipación su primera escapada o simplemente un respiro tras el inicio del año.

Regreso a clases

La Secretaría de Educación Pública (SEP) explicó que el retorno a las actividades escolares incluyó a 243.9 mil niños de educación inicial, 4.1 millones de preescolar, 12.8 millones de primaria y 6.3 millones de secundaria, en los 32 estados del país.

Para el caso de las comunidades escolares de Educación Media Superior y Educación Superior, la SEP detalló que éstas retomaron actividades académicas desde el pasado 5 de enero, según los calendarios establecidos por las distintas instituciones educativas.

En ese sentido, precisó que con respecto a la Educación Media Superior iniciaron clases casi 5.5 millones de jóvenes, distribuidos en 21.1 mil escuelas públicas y privadas, con el acompañamiento de 421.1 mil docentes en todo el territorio nacional.

Añadió que en Educación Superior, considerando licenciatura y posgrado, reanudaron el ciclo escolar poco más de 5.6 millones de alumnos, en 11.7 mil escuelas públicas y privadas, con el apoyo de 529.2 mil docentes.

En total, dijo, más de 34.5 millones de estudiantes y casi 2.2 millones de docentes, en 264.5 mil centros educativos de los tres tipos educativos retomaron las actividades escolares.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA