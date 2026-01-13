El ambiente fresco persiste en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) este martes 13 de enero y se prevé una disminución ligera de temperatura a partir del miércoles. Estos son los detalles del clima para la ciudad:

El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro, en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, con intervalos de chubascos en Nayarit, sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente fresco a frío en la región, y muy frío con posibles heladas en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del suroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Jalisco, y con rachas de hasta 35 km/h en el resto de la región.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para Guadalajara este día soleado y algunas nubes dispersas. Ambiente ligeramente agradable en horas diurnas. Fresco por la noche y hasta el amanecer. Fresco por la noche y hasta el amanecer . La temperatura máxima esperada oscilará entre 20-22 °C y la mínima entre los 9-13 °C.

Clima en Guadalajara para la semana

Martes 24 – 10 °C Miércoles 26 – 9 °C Jueves 25 – 9 °C Viernes 25 – 10 °C Sábado 24 – 10 °C Domingo 25 – 10 °C

El pronóstico del clima para Guadalajara es de temperaturas frescas y se espera un ligero descenso para mañana miércoles .

Clima nacional para hoy

Inestabilidad de la atmósfera en altura al combinarse en con la corriente en chorro y el desplazamiento del frente frío 27, mantendrá el potencial de lluvias en el noroeste, así como descenso de temperaturas y rachas de viento fuertes en dicha región. Hacia la región centro del país los efectos del frente frío también se estarán manifestando de manera indirecta.

Un aumento en los nublados, en la velocidad del viento e incluso algunas precipitaciones se pueden registrar en el estado de Jalisco por la tarde del sábado y madrugada del domingo .

Posteriormente un marcado de censo en las temperaturas en toda la región centro y occidente del país.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

