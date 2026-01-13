Registro Móvil: ¿Qué hacer si no logras vincular tu número en tres intentos?

Desde el 9 de enero inició en México el Registro Móvil de líneas telefónicas, un mecanismo impulsado por el Gobierno federal con el objetivo de reforzar la seguridad de la ciudadanía. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que este proceso no tiene fines de vigilancia, sino que busca contribuir a la protección de la población.

El registro es obligatorio para todas las personas que cuenten con una línea celular activa, sin importar la compañía de telecomunicaciones a la que pertenezcan, ya sea Telcel, Movistar, AT&T, Bait o Altán.

Modalidades y requisitos del trámite.

El registro de líneas telefónicas puede llevarse a cabo de forma presencial o en línea. Para completarlo se solicita una identificación oficial con fotografía, CURP o pasaporte.

La fecha límite para cumplir con el procedimiento es el 29 de junio. Las líneas que no queden vinculadas serán suspendidas a partir del 30 de junio de 2026.

¿Qué pasa si no logro registrar mi número telefónico a los tres intentos?

De acuerdo con Telcel, cuando se elige la modalidad remota se cuenta con tres intentos para finalizar el registro del número telefónico. Si el proceso no se completa, la persona puede comunicarse con un asesor al *111 en planes de renta o al *264 en líneas Amigo. También existe la opción de acudir a un Centro de Atención a Clientes para realizar el trámite.

�� El registro de líneas telefónicas es un requisito obligatorio en México. Conoce cómo realizar el registro de tu línea Telcel de forma sencilla y segura. Infórmate y mantén tu servicio activo. #HolaTelcel https://t.co/DRTHQnzYnT pic.twitter.com/2nr7T8s93Q— Telcel (@Telcel) January 9, 2026

Consecuencias de no vincular la línea con la identificación y CURP

Las líneas telefónicas no registradas no podrán utilizar el servicio móvil hasta que se concluya el proceso. Durante la suspensión del servicio solo se permitirá la comunicación con números de emergencia y atención ciudadana: 074, 079, 088, 089 y 911, además de *111 para planes de renta y *264 para líneas Amigo.

Cabe recalcar que la suspensión por falta de registro no elimina la obligación de cubrir los pagos correspondientes a los servicios contratados ni, en su caso, al equipo proporcionado.

NA