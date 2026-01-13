El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, advirtió sobre la llegad del frente frío número 28 y la disipación del 27. El ambiente frío será una constante para gran parte del país.

Este día, el frente núm. 27, interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán , originando chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, así como lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca).

Por otra parte, la masa de aire polar asociada al frente modificará gradualmente sus características térmicas, propiciando un ascenso de las temperaturas vespertinas , sin embargo, se mantendrá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con bancos de niebla en Xalapa, Ciudad de México, Tecámac, Chihuahua, Culiacán, Toluca, Pachuca, Tuxtla Gutiérrez, Durango, Monterrey, así como en zonas montañosas de Durango, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas ; además de viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; y de 50 a 70 km/h en Veracruz, durante la mañana. Se prevé que el frente se disipe en el oriente del golfo de México durante la madrugada del miércoles .

A su vez, la segunda tormenta invernal de la temporada mantendrá condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas de Chihuahua, así como lluvia engelante en zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas; al final del día, se desplazará hacia el sur de Estados Unidos, dejando de afectar al territorio nacional .

Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciará lluvias e intervalos de chubascos en estados del norte, occidente y sur del país.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 13 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Durango. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Zacatecas. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Pronóstico del miércoles 14 al viernes 16 de enero de 2026

El miércoles, un nuevo frente frío ingresará a la frontera norte de México y se desplazará rápidamente sobre el noreste del país y el golfo de México , interaccionará con un canal de baja presión en el sureste del territorio nacional, propiciando chubascos y lluvias puntuales fuertes en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; rachas de viento de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; así como evento de “Norte” con rachas de viento de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Veracruz, durante la tarde.

El jueves, el frente frío se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano , originando lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; lluvias fuertes en Puebla y Campeche, así como chubascos en Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire polar asociada al frente originará evento de “Norte” con rachas de viento de 60 a 80 km/h en Veracruz (centro y sur) e istmo y golfo de Tehuantepec; y de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; además de un descenso de temperatura en el norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

El viernes, el frente se extenderá con características de estacionario sobre el mar Caribe, dejando de afectar a México ; mientras que su masa de aire polar modificará sus características térmicas, propiciando un ascenso de la temperatura en el noreste, oriente, centro y sureste del país, durante este día.

En el periodo de pronóstico, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur del país.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA