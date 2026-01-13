Una fecha importante para el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se aproxima e involucra a los contribuyentes, es decir, a todos aquellos que recibieron un ingreso durante el año pasado.

Todos los contribuyentes en México tienen la obligación de presentar una declaración de impuestos anual de los ingresos obtenidos durante el año previo, para así pagar el monto anual que corresponde al Impuesto Sobre la Renta (ISR) , ante el SAT.

La declaración anual ante el SAT debe ser presentada por las personas físicas, anualmente y se hace en el mes de abril del año siguiente al que corresponda el pago. Es decir, en este año, se presentará el ejercicio 2025.

De alguna manera, el objetivo es cumplir con las obligaciones fiscales a través de la presentación de la declaración anual, que contenga la información de los ingresos, deducciones autorizadas y personales, retenciones, así como los pagos provisionales del contribuyente, a través del portal del SAT de una forma fácil y sencilla.

¿Quiénes deben presentar la declaración anual?

Los obligados a presentar la declaración anual son las personas físicas que hayan obtenido ingresos, entre otros, por los siguientes conceptos :

Sueldos, salarios y asimilados

Actividad empresarial y servicios profesionales (honorarios)

Simplificado de Confianza

Arrendamiento

Enajenación de bienes

Enajenación de acciones en bolsa de valores

Adquisición de bienes

Intereses

Premios

Dividendos

Demás ingresos

ISR REFIPRES

RIF con Coeficiente de Utilidad

¿Cómo se realiza la declaración anual en línea?

Selecciona Iniciar

Ingresa a la aplicación con tu RFC y contraseña

Llena los datos que te solicita la declaración

Firma, en su caso, tu declaración y envíala

Obtén el acuse de recibo de la declaración y, en su caso, línea de captura

Si optaste por parcialidades, obtendrás los formatos con las líneas de captura con el importe a pagar en cada una de ellas

Requisitos para realizar la declaración anual

Para pagar por transferencia electrónica a través del banco es necesario tener una cuenta con servicio de banca electrónica

Para ingresar a la declaración deberás contar con tu RFC, contraseña o e.firma

