Una fecha importante para el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se aproxima e involucra a los contribuyentes, es decir, a todos aquellos que recibieron un ingreso durante el año pasado. Todos los contribuyentes en México tienen la obligación de presentar una declaración de impuestos anual de los ingresos obtenidos durante el año previo, para así pagar el monto anual que corresponde al Impuesto Sobre la Renta (ISR), ante el SAT.La declaración anual ante el SAT debe ser presentada por las personas físicas, anualmente y se hace en el mes de abril del año siguiente al que corresponda el pago. Es decir, en este año, se presentará el ejercicio 2025.De alguna manera, el objetivo es cumplir con las obligaciones fiscales a través de la presentación de la declaración anual, que contenga la información de los ingresos, deducciones autorizadas y personales, retenciones, así como los pagos provisionales del contribuyente, a través del portal del SAT de una forma fácil y sencilla.Los obligados a presentar la declaración anual son las personas físicas que hayan obtenido ingresos, entre otros, por los siguientes conceptos: