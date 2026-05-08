Viernes, 08 de Mayo 2026

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Gobernadora de Chihuahua pide respeto a la Federación

Ante los medios de comunicación, Maru Campos Galván respondió al comentario de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la visita de Isabel Díaz Ayuso a México

Por: EFE

La mandataria llamó a una postura más tolerante por parte del Ejecutivo federal. ESPECIAL

La mandataria llamó a una postura más tolerante por parte del Ejecutivo federal. ESPECIAL

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, pidió respeto mutuo entre gobiernos, después de que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se lanzara contra el PAN por la visita y reunión que sostuvieron algunos mandatarios estatales con Isabel Díaz Ayuso.

“Como gobernadora yo sí creo que debemos merecernos un respeto mutuo, los gobernadores y la Jefa del Ejecutivo. Ella tiene todo nuestro respeto, tiene todo nuestro aprecio y lo que queremos es trabajar por nuestros estados, entonces por eso no hagamos las cosas personales, hagamos las cosas como debemos de hacerlas, trabajando nosotros por nuestros Estados y ella por el país. El país tiene muchos problemas y nuestros Estados también”, comentó.

Agregó que “yo lo que creo que suceden muchas cosas en el país y Chihuahua y el país tienen demasiados problemas y que debemos dejar de personalizar las cosas y debemos de dejar de hacer aseveraciones sobre una persona, dejar que el proceso lleve su curso y que no se vulnere la presunción de inocencia y seguir trabajando”.

Acerca del tema de los agentes de la Agencia Estatal de Investigación citados en la Fiscalía General de la República (FGR) local y el caso del narcolaboratorio, la mandataria estatal volvió a negarse a dar declaraciones. “Vamos esperando a las investigaciones. Ahorita no me gustaría dar ninguna noticia sobre lo que se encontró, lo hay, lo que se dio. Mejor esperemos esas investigaciones y bueno los facultados para hablar es la Fiscalía General del Estado y de la República”.

Confirmó que los agentes de la Agencia declararon ayer ante la FGR.

CT

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