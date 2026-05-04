Pensión Bienestar mayo 2026: revelan calendario oficial de pagos por letra

Este lunes 4 de mayo, la nueva titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, dio a conocer el calendario oficial de pagos de las distintas pensiones del Bienestar, correspondiente al tercer bimestre del año (mayo-junio). El esquema incluye los pagos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, además del apoyo a madres trabajadoras.Lunes 4 de mayo: AMartes 5 de mayo: BMiércoles 6 de mayo: CJueves 7 de mayo: CViernes 8 de mayo: D, E, FLunes 11 de mayo: GMartes 12 de mayo: GMiércoles 13 de mayo: H, I, J, KJueves 14 de mayo: LViernes 15 de mayo: MLunes 18 de mayo: MMartes 19 de mayo: N, Ñ, OMiércoles 20 de mayo: P, QJueves 21 de mayo: RViernes 22 de mayo: RLunes 25 de mayo: SMartes 26 de mayo: T, U, VMiércoles 27 de mayo: W, X, Y, ZPensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores: dirigida a personas de 65 años en adelante, este programa apoya de manera universal a este sector poblacional, sin importar su nivel de ingresos, puesto que fue elevado a rango constitucional y ahora es un derecho. El pago del presente bimestre será de 6 mil 400 pesos.Pensión Mujeres Bienestar: implementada durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este apoyo universal está destinado a mujeres de entre 60 y 64 años de edad, con el objetivo de impulsar su independencia económica. El monto bimestral fijado para 2026 es de 3 mil 100 pesos.Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad: como su nombre lo indica, este programa fue creado para apoyar a personas con discapacidad en todo el territorio nacional, aunque la cobertura varía en cada estado según la edad. Este año, el programa entrega pagos de 3 mil 300 pesos.Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: con la entrega de un monto de mil 650 pesos cada dos meses, este apoyo pretende facilitar el cuidado infantil ante la ausencia de los padres.Para evitar aglomeraciones y largas filas en las sucursales, las autoridades recomiendan a los usuarios no acudir al banco antes de la fecha señalada en el calendario de pagos de la Pensión Bienestar para el mes de mayo.El dinero depositado en la cuenta bancaria está completamente seguro y no es necesario retirarlo en su totalidad el mismo día en que se realiza la transferencia electrónica.Además, la tarjeta del Banco del Bienestar funciona como cualquier otra tarjeta de débito de la red financiera, por lo que puede ser utilizada para pagar directamente en supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia y diversos establecimientos comerciales que cuenten con terminal punto de venta.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB