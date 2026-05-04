Pensión Bienestar mayo 2026: revelan calendario oficial de pagos por letra

Este lunes 4 de mayo, la nueva titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, dio a conocer el calendario oficial de pagos de las distintas pensiones del Bienestar, correspondiente al tercer bimestre del año (mayo-junio). El esquema incluye los pagos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, además del apoyo a madres trabajadoras.

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Calendario de pagos de la Pensión Bienestar mayo 2026

Lunes 4 de mayo: A

Martes 5 de mayo: B

Miércoles 6 de mayo: C

Jueves 7 de mayo: C

Viernes 8 de mayo: D, E, F

Lunes 11 de mayo: G

Martes 12 de mayo: G

Miércoles 13 de mayo: H, I, J, K

Jueves 14 de mayo: L

Viernes 15 de mayo: M

Lunes 18 de mayo: M

Martes 19 de mayo: N, Ñ, O

Miércoles 20 de mayo: P, Q

Jueves 21 de mayo: R

Viernes 22 de mayo: R

Lunes 25 de mayo: S

Martes 26 de mayo: T, U, V

Miércoles 27 de mayo: W, X, Y, Z

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar mayo 2026. ESPECIAL

¿Cuánto pagan las pensiones del Bienestar en mayo 2026?

Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores: dirigida a personas de 65 años en adelante, este programa apoya de manera universal a este sector poblacional, sin importar su nivel de ingresos, puesto que fue elevado a rango constitucional y ahora es un derecho. El pago del presente bimestre será de 6 mil 400 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: implementada durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este apoyo universal está destinado a mujeres de entre 60 y 64 años de edad, con el objetivo de impulsar su independencia económica. El monto bimestral fijado para 2026 es de 3 mil 100 pesos.

Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad: como su nombre lo indica, este programa fue creado para apoyar a personas con discapacidad en todo el territorio nacional, aunque la cobertura varía en cada estado según la edad. Este año, el programa entrega pagos de 3 mil 300 pesos.

Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: con la entrega de un monto de mil 650 pesos cada dos meses, este apoyo pretende facilitar el cuidado infantil ante la ausencia de los padres.

Recomendaciones para cobrar la Pensión Bienestar en mayo

Para evitar aglomeraciones y largas filas en las sucursales, las autoridades recomiendan a los usuarios no acudir al banco antes de la fecha señalada en el calendario de pagos de la Pensión Bienestar para el mes de mayo.

El dinero depositado en la cuenta bancaria está completamente seguro y no es necesario retirarlo en su totalidad el mismo día en que se realiza la transferencia electrónica.

Además, la tarjeta del Banco del Bienestar funciona como cualquier otra tarjeta de débito de la red financiera, por lo que puede ser utilizada para pagar directamente en supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia y diversos establecimientos comerciales que cuenten con terminal punto de venta.

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MB