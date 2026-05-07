Los casos de hantavirus registrados en el crucero MV Hondius han generado alarma entre la población en los últimos días, especialmente por el recuerdo aún fresco de la pandemia de COVID-19, que provocó millones de muertes, además de una crisis económica y de salud mental a nivel global, entre otras consecuencias negativas.

Ante estas inquietudes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) salió a aclarar las posibles consecuencias del brote de hantavirus detectado en el navío.

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El hantavirus, ¿la próxima gran pandemia?

Al respecto, este jueves la OMS aseguró que no existen razones para pensar que el brote de hantavirus registrado en un crucero pueda convertirse en una gran epidemia, ni que pueda compararse con lo sucedido cuando emergió la COVID-19.

“Esto no es coronavirus. Este es un virus muy diferente, que existe desde hace bastante tiempo y que conocemos bien. Así que quiero ser clara: esto no es el inicio de una pandemia como la de la covid. Se trata de un brote en un barco, en un área confinada, con cinco casos confirmados hasta ahora”, dijo a la prensa la directora interina de Prevención y Preparación de Epidemias y Pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

Agregó que el hantavirus se transmite de manera muy diferente al coronavirus causante de la pandemia de hace seis años: ocurre mediante contacto estrecho e íntimo, mientras que la COVID-19 se propagaba por vía respiratoria.

Por su parte, el jefe del Departamento de Operaciones de Alerta y Respuesta ante Emergencias Sanitarias, Abdirahman Mohamud, recordó que la situación actual es similar a la ocurrida en Argentina entre 2018 y 2019, la cual terminó con 34 contagios.

“Tuvimos entonces una situación parecida, en la que una persona sintomática acudió a una reunión social, lo que provocó que muchas personas se infectaran. El caso actual es similar: contagios en un espacio cerrado y con contacto estrecho”, explicó.

“Si seguimos las medidas de salud pública y aplicamos las lecciones aprendidas en Argentina sobre rastreo de contactos y aislamiento, que se han compartido con todos los países, podemos romper la cadena de transmisión”, agregó el experto.

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MB

