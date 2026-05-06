Prototipo final de Olinia, el auto eléctrico mexicano, se presentará en junio

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este miércoles que el prototipo del auto eléctrico Olinia será presentado formalmente en un gran evento el próximo 7 de junio.

En su conferencia matutina de hoy, la Mandataria detalló que, una vez que el auto sea anunciado, se iniciará el proceso de producción, el cual contempla la participación conjunta del gobierno federal y de la iniciativa privada. Para dicho fin, las autoridades buscan establecer un acuerdo con la empresa que reúna las mejores características.

"¿Qué estamos haciendo para el proceso de producción? Les adelanto. Queremos una asociación con una empresa privada y el gobierno. Y se va a buscar cuál es la mejor empresa para que haya líneas de producción ya del Olinia" , dijo.

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Indicó que el grupo de investigación asociado con Olinia permanecerá activo, con el objetivo de seguir avanzando en materia de electromovilidad. Para ello, se trabajará de la mano con el Tecnológico Nacional de México y el Instituto Politécnico Nacional.

"De tal manera que es el vínculo de la educación, el desarrollo científico y tecnológico. Como ese, está igual el proyecto de semiconductores y otros proyectos más que tenemos con ciencia y tecnología", destacó la Mandataria.

¿Qué es el Olinia y cuál será su costo?

Olinia es una palabra de origen náhuatl que significa "moverse" o "movimiento", empleada por las autoridades mexicanas para nombrar al proyecto de la primera armadora de vehículos eléctricos de pequeñas dimensiones desarrollados en México.

El objetivo de dicho proyecto es brindar una opción de movilidad urbana segura, eficiente y sustentable, además de accesible para la población mexicana. La iniciativa es coordinada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y desarrollada por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM).

El coordinador del proyecto Olinia, Roberto Capuano Tripp, ha compartido que el precio de este vehículo eléctrico rondará los 90 mil y los 150 mil pesos.

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MB