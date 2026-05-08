El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta contundente para este viernes 8 de mayo de 2026, confirmando que las altas temperaturas seguirán dominando el clima nacional . Este fenómeno meteorológico impactará de manera directa las actividades cotidianas, exigiendo a la población mantenerse alerta ante los drásticos cambios térmicos que se experimentarán a lo largo y ancho del territorio mexicano. Estos son los detalles del calor hoy:

A pesar de la presencia del frente frío 49 en el noreste del país, el calor extremo no cederá en absoluto. Esta onda cálida continuará afectando directamente la rutina de millones de mexicanos que buscan mitigar el impacto del sol, convirtiendo la hidratación constante y el resguardo en espacios frescos en una necesidad absoluta de salud pública.

Como editores en El Informador, sabemos que en Guadalajara, Jalisco, y el resto del occidente mexicano, el clima cálido es una constante en esta temporada. Sin embargo, las condiciones atmosféricas pronosticadas para el día de hoy exigen precauciones extraordinarias para evitar golpes de calor, deshidratación severa y otras complicaciones médicas derivadas de la exposición prolongada a los intensos rayos solares.

¿Qué estados superarán los 45 grados este viernes?

La información oficial proporcionada por las autoridades meteorológicas detalla que el termómetro alcanzará niveles verdaderamente críticos durante la tarde. Se espera que las temperaturas máximas superen la barrera de los 45 grados Celsius en entidades específicas que se encuentran atrapadas bajo el domo de esta intensa onda cálida, generando un ambiente sofocante y potencialmente peligroso para la población vulnerable.

Baja California y Guerrero serán los dos estados más castigados por este fenómeno meteorológico extremo . Las autoridades locales han instado a sus habitantes a extremar las medidas de precaución, priorizando el consumo de líquidos, evitando la exposición solar directa en las horas pico y prestando especial atención a niños pequeños, adultos mayores y mascotas que puedan sufrir estragos.

Por otro lado, un amplio bloque de entidades conformado por Sonora, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Campeche y Yucatán registrará temperaturas sumamente sofocantes . En estas regiones, los termómetros oscilarán entre los 40 y 45 grados Celsius, lo que significa que el ambiente caluroso a extremadamente caluroso dominará la mayor parte de la jornada, complicando las labores al aire libre.

En el caso específico de Guadalajara y el resto de Jalisco, así como en estados vecinos como Sinaloa, Colima y Veracruz, el mercurio marcará entre 35 y 40 grados . Aunque ligeramente menor, este rango térmico mantiene un ambiente sumamente caluroso que no debe subestimarse, especialmente en zonas urbanas donde la sensación térmica suele elevarse debido a la plancha de asfalto.

El contraste meteorológico: Lluvias intensas, vientos y granizo

Mientras el sur, centro y occidente del país literalmente arden bajo el sol, el frente frío 49 se mantendrá con características de estacionario sobre el noreste de la República Mexicana. Este sistema frontal, al interactuar con la corriente en chorro subtropical y canales de baja presión, está generando un choque térmico muy importante que dividirá el clima del país.

Esta compleja interacción atmosférica provocará lluvias puntuales muy fuertes a intensas, las cuales estarán acompañadas de fuertes descargas eléctricas y posible caída de granizo. Las zonas más afectadas por estas precipitaciones serán Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde además existen condiciones propicias para la formación de torbellinos, añadiendo un factor de riesgo adicional para los habitantes de dichas regiones.

Las autoridades de Protección Civil advierten de manera urgente que estas precipitaciones intensas podrían causar encharcamientos severos, deslaves en zonas serranas e incremento repentino en los niveles de ríos y arroyos. Por ello, la prevención es clave; se recomienda a la población de estos estados mantenerse en lugares seguros y evitar cruzar corrientes de agua durante las tormentas.

Tips rápidos y efectivos para sobrevivir a la onda de calor

Para proteger tu salud y la de tu familia hoy, sigue estas recomendaciones clave:

• Mantente hidratado bebiendo al menos dos litros de agua natural, incluso si no tienes sed.

• Usa ropa ligera, holgada y de colores claros.

• Aplica protector solar de amplio espectro cada cuatro horas.

• Evita realizar actividades físicas intensas al aire libre entre las 11:00 y las 16:00 horas.

• Nunca dejes a niños, adultos mayores o mascotas dentro de vehículos cerrados bajo el sol.

Mantente siempre informado a través de los canales oficiales y no subestimes las alertas del clima emitidas por los expertos. Tu bienestar integral y el de tus seres queridos dependen directamente de las decisiones preventivas que tomes hoy frente a estos fenómenos naturales extremos que continúan transformando el panorama meteorológico de nuestro país en este mes de mayo.

X /@conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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