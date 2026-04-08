El pleno del Senado de la República ratificó este miércoles el nombramiento de Roberto Velasco Álvarez como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en sustitución de Juan Ramón de la Fuente, quien hace una semana dejó el cargo por motivos de salud.

Tras la ratificación, con 81 votos a favor de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, así como 30 en contra del PAN y del PRI, Velasco inmediatamente rindió protesta.

Previo a la renuncia de Juan Ramón de la Fuente, Roberto Velasco, quien fue propuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum para el puesto, se desempeñaba como subsecretario de América del Norte de la SRE.

Defienden necesidad de una política exterior firme

A preguntas de la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, Velasco prometió hacer guardar las leyes del Estado mexicano y su Constitución al prometer el cargo entre aplausos de los legisladores, quienes señalaron que México requiere de una política exterior a la altura de los desafíos regionales, particularmente ante las presiones de Estados Unidos.

Desde el oficialismo, los senadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y sus aliados, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM), manifestaron su apoyo a Velasco y defendieron la necesidad de una política exterior firme.

El senador Alejandro Murat, de Morena, señaló que el país enfrenta un contexto de reconfiguración del orden global, marcado por presiones comerciales, endurecimiento de políticas migratorias y crisis climática, por lo que consideró necesaria una cancillería "firme, estratégica y con visión de Estado".

Desde la oposición, Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano (MC), expresó su respaldo, aunque advirtió que vigilarán la actuación de la cancillería, especialmente en la protección de personas migrantes en Estados Unidos, tras señalar que se registraron al menos 14 muertes de mexicanos bajo custodia de autoridades migratorias.

En contraste, los opositores Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN) cuestionaron la política exterior del Gobierno y su postura ante señalamientos de organismos internacionales, en particular tras el más reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, que advirtió sobre la crisis de desapariciones en el país.

El senador Francisco Javier Ramírez del PAN, afirmó que "un país democrático no puede dar la espalda a los organismos internacionales" y anunció el voto en contra de su bancada, al considerar que el nombramiento avalaría una política exterior que "minimiza señalamientos internacionales".

Previamente, durante su comparecencia ante el Senado, Velasco aseguró que no cederá en soberanía frente a Estados Unidos, buscará ordenar la migración y respaldará la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en un contexto de creciente presión regional.

El nuevo canciller mexicano delineó una política exterior basada en la "cooperación sin subordinación", con énfasis en seguridad, integración regional y comercio, así como en el fortalecimiento de vínculos con Canadá, América Latina, Asia-Pacífico y el mantenimiento de la relación con Cuba.

Roberto Velasco Álvarez, de 38 años, es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México (CDMX) y cuenta con una Maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago. En su trayectoria destaca que también se ha desempeñado como Jefe de la Unidad para América del Norte, del año 2020 al 2025.

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MB

