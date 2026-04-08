Tras seis meses de huelga, trabajadores del Nacional Monte de Piedad buscan la supervivencia a la espera de que el conflicto laboral se resuelva. En ese sentido, en un giro irónico de los acontecimientos, algunos confiesan haber tenido que recurrir a préstamos personales para sostener sus gastos. No porque esto demerite en algo sus acciones, sino porque justo el instituto era requerido, entre otras cosas, para solicitar préstamos ante emergencias.

Así han logrado sobrevivir los empleados del Nacional Monte de Piedad durante la huelga

En entrevistas recogidas por el Diario de Querétaro, empleados del Nacional Monte de Piedad han confesado las acciones que han requerido llevar a cabo para sostenerse en medio de la incertidumbre de la disputa del proceso laboral. En ese sentido, Enrique Espinoza, quien ha sido empleado desde hace 17 años, señaló que durante estos seis meses él y sus compañeros han tenido que turnar las guardias dentro del equipo de trabajo y, en los pocos huecos, se ha tenido que buscar empleos temporales y cosas distintas para sobrevivir. En ese sentido, también confiesa haber solicitado préstamos con familiares, amigos, compañeros...

Por otro lado, Espinoza reveló que incluso algunos clientes han ayudado a los huelguistas con donaciones, aunque sean en pequeñas cantidades. También han debido recurrir a empleos temporales, en caso de encontrar algo con ventana de tiempo para regresar a las guardias, y ha habido apoyos entre compañeros, de los más solventes a los más necesitados.

Hasta el momento, la prolongación de la huelga les ha enfrentado a superar episodios complejos de las finanzas personales como Navidad, la cuesta de enero y recién la Semana Santa. Todos ellos, periodos reconocidos por su sensibilidad en el bolsillo de los mexicanos.

¿Cómo va la huelga de Nacional Monte de Piedad?

Por lo pronto, las negociaciones entre trabajadores y la administración se mantienen detenidas. Un tribunal colegiado deberá dar una resolución a la demanda interpuesta por el colectivo manifestante.

El grupo de huelguistas señala que el conflicto se originó por modificaciones planteadas al contrato colectivo, entre las que se encuentran cambios en diversas cláusulas y la asignación de plazas. En ese sentido, el proceso legal continúa en curso. Las instancias correspondientes deberán dar los siguientes pasoso para determinar el rumbo del conflicto laboral. Mientras tanto, los trabajadores deberán sobrevivir con todos los medios que tengan a su alcance. Sea a través de préstamos, trabajos laborales, venta de pertenencias o lo que ayude a sostener su lucha.

El entrevistado aseguró que, sea cual fuere el medio en el que se logre este ingreso, la lucha vale la pena.

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Con información del Diario de Querétaro

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