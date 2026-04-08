Paro nacional de transportistas: ¿cuándo reanudan bloqueos en carreteras?

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) anunció la suspensión temporal del paro nacional, por el que transportistas y agricultores mantenían bloqueos en algunas de las carreteras clave del país, al acusar represión por parte de las autoridades.

La huelga comenzó el pasado lunes 6 de abril, ante la falta de acuerdos con el Gobierno federal que garanticen mejores condiciones para las labores de estos sectores. Entre las exigencias se encuentran mejorar la seguridad en las carreteras, precios justos para los combustibles y el cumplimiento de acuerdos.

La organización gremial destacó que las manifestaciones fueron pacíficas y señaló que se tomó la decisión de suspender momentáneamente los bloqueos debido a que no pueden "garantizar la integridad, la libertad ni la vida de quienes protestan".

De acuerdo con la ANTAC, en los estados de Chihuahua, Tlaxcala y Veracruz se habrían registrado incidentes de violencia, ya que los manifestantes presuntamente fueron golpeados por las autoridades.

¿Se reanudará el paro nacional de transportistas y agricultores?

La ANTAC señaló que las protestas seguirán mientras no existan condiciones que garanticen la seguridad de los trabajadores mientras laboran: "El día que transitar por el país deje de ser una sentencia de riesgo, ese mismo día cesarán las protestas. Ese día, las voces que hoy exigen justicia se convertirán en reconocimiento. Pero mientras la violencia continúe, el silencio no es una opción".

En este escenario, se indicó que en los próximos días se definirán nuevas movilizaciones en caso de que no se llegue a un acuerdo con las autoridades.

De este modo, aunque no hay una fecha ni hora específica en la que el paro nacional podría reanudarse, se espera que en las próximas horas se anuncien nuevas acciones o, por el contrario, que se informe sobre acuerdos pactados con el Gobierno.

¿Qué exigen los transportistas y agricultores?

De acuerdo con la convocatoria, la movilización tiene como objetivo denunciar el incumplimiento de los acuerdos pactados con el Gobierno federal en noviembre de 2025, cuando hubo varios días de bloqueos.

Entre las peticiones se encuentra mejorar la seguridad en las carreteras con la presencia de la Guardia Nacional, para hacer frente al incremento de los asaltos y las desapariciones de trabajadores del sector.

Por otro lado, los agricultores denuncian el abandono del sector y señalan deficiencias estructurales en la política pública; entre ellas, retrasos en los pagos, ineficacia en los precios de garantía, dificultades en la comercialización de granos y falta de apoyos suficientes para sostener la producción.

"La inseguridad, el abandono y los costos impagables nos han orillado a esta decisión (...) Transportistas y productores del campo, unidos en una sola lucha. Si el campo y el transporte caen, el país se detiene", enfatizó el FNRCM en un mensaje en redes sociales.

Con información de EFE y SUN

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MB

